Экономика

09:45 12.04.2018

Доллар стабилен к евро, укрепляется к иене после существенного падения накануне

Доллар стабилен к евро, укрепляется к иене после существенного падения накануне

Доллар США стабилен относительно евро и незначительно укрепляется по отношению к иене на торгах в четверг после существенного ослабления по итогам предыдущей сессии.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2369 по сравнению с $1,2367 накануне. Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до 106,89 иены против 106,79 иены к закрытию предыдущей сессии.

В среду доллар подешевел на 0,1% к евро и на 0,4% к иене на фоне возросшей геополитической напряженности.

Как сообщалось, 11 апреля президент США Дональд Трамп предупредил Россию о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами и предложил Москве подготовиться к этому, раскритиковав ее за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Трейдеры также продолжают следить за новостями о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, проводимом командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Неопределенность в отношении Сирии и расследования возможного вмешательства России в американские выборы будет удерживать курс доллара в узком диапазоне, поскольку инвесторы в данный момент не хотят открывать крупные позиции в американской валюте", - цитирует агентство Bloomberg валютного аналитика Sony Financial Holdings в Токио Кумико Исикаву.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 20-21 марта, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва обсуждали возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки, отмечая уверенность в усилении экономического роста и инфляции в США.

Более того, впервые со времен финансового кризиса члены FOMC говорили о том, что кредитно-денежная политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, сдерживающим экономический рост.

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