Экономика

09:42 12.04.2018

"Херсоноблэнерго" не допустило представителей НКРЭКУ для проведения проверки

"Херсоноблэнерго" не допустило представителей НКРЭКУ для проведения проверки

ЧАО "Херсоноблэнерго" не допустило представителей Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к проведению внеплановой проверки на предприятии, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным НКРЭКУ, инициатором проверки выступало непосредственно "Херсоноблэнерго", однако после необходимой процессуальной подготовки решило все отменить.

"Херсоноблэнерго" письмом от 6 апреля в день начала внепланового мероприятия государственного контроля сообщило об отзыве заявления (заявление самой компании в НКРЭКУ от 23 февраля с просьбой провести проверку – ИФ), что необоснованно и юридически ничтожно. По состоянию на 11 апреля "Херсоноблэнерго" не допустило комиссию по проверке к ее проведению", - отмечают в НКРЭКУ.

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В госкомиссии считают, что возможной причиной такого поведения энергокомпании является попытка скрыть нецелевое использование тарифных средств, или нарушения при выполнении инвестпрограммы. Среди вероятных нарушений НКРЭКУ также называет невыплату "Херсоноблэнерго" в 2017 году компенсаций потребителям за несоблюдение показателей надежности энергоснабжения.

На сегодня в НКРЭКУ нет кворума для того, чтобы оштрафовать "Херсоноблэнерго" или применить другие меры воздействия на компанию.

Как сообщалось, "Херсоноблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Херсонской области. Компания подконтрольна группе VS Energy.

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