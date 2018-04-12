Фондовые рынки АТР в основном снижаются из-за роста геополитической напряженности

Азиатские рынки акций снижаются в четверг, инвесторы заняли осторожную позицию на фоне растущей геополитической напряженности, а также "ястребиного тона" протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%.

В среду президент США Дональд Трамп предупредил Россию о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами и предложил Москве подготовиться к этому, раскритиковав ее за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Это повлекло за собой рост спроса на активы "тихой гавани", в том числе японскую иену, которая подорожала 11 апреля на 0,4% - до 106,79 иены/$1. В четверг иена немного сдала позиции и торгуется на уровне 106,94 иены/$1.

Котировки акций японских экспортеров снижаются, отыгрывая подъем курса иены по итогам предыдущей сессии. Бумаги Sony подешевели на 1,4%, Fanuc - на 1,7%, Mitsubishi Electric - на 1,4%, Komatsu - на 2,7%.

Акции японских ритейлеров дорожают благодаря сильным квартальным отчетам Aeon Co. и Ryohin Keikaku Co. Цены бумаг этих компаний подскочили соответственно на 4,1% и 5,7%, Fast Retailing - на 1,5%.

Эксперты отмечают, что тон протокола мартовского заседания Федрезерва, обнародованного в среду, указал на готовность американского ЦБ продолжать ужесточение политики, несмотря ни на рост краткосрочных ставок межбанковского рынки, ни на торговый спор США с Китаем.

"Несмотря на то, что торговые споры могут нести в себе понижательные риски для экономического роста, они были лишь коротко упомянуты в протоколе мартовского заседания ФРС и не повлияли на решения ЦБ или его прогнозы", - цитирует MarketWatch обзор аналитиков Standard Chartered.

Тем временем, официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил в четверг, что Пекин "без колебаний" зеркально ответит Соединенным Штатам, если они введут пошлины на товары китайского экспорта, как было объявлено ранее.

Южнокорейский индекс KOSPI является одним из немногих азиатских фондовых индикаторов, поднимающихся в четверг.

Центробанк Южной Кореи подтвердил прогноз роста ВВП страны на 2018 год на уровне 3%, а также понизил прогноз инфляции до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,7%. ЦБ сохранил ключевую процентную ставку неизменной - на уровне 1,5% - по итогам заседания в четверг.

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics подорожали в ходе торгов на 0,9%.