Фондовые индексы США упали в среду на усилении геополитических рисков

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне возросшей геополитической напряженности, в частности, опасений, что США нанесут ракетный удар по Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами и предложил Москве подготовиться к этому, раскритиковав ее за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Котировки акций 26 из 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, упали по итогам торгов в среду, снижение также продемонстрировали индикаторы 9 из 11 основных отраслевых групп индекса S&P 500.

Трейдеры продолжают следить за новостями о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, проводимом командой спецпрокурора Роберта Мюллера, и ждут новых сигналов относительно торгового спора с Китаем.

Вопрос глобальных торговых споров временно отошел на второй план, и рынки заняли выжидательную позицию, чтобы увидеть реакцию Д.Трампа на недавние заявления председателя КНР Си Цзиньпина, пишет MarketWatch.

Си Цзиньпин, выступая на Боаосском форуме во вторник, пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам КНР, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

В среду новый руководитель Народного банка Китая (НБК) И Ган обнародовал ряд конкретных мер по дальнейшему расширению доступа зарубежных инвесторов в финансовый сектор страны.

"Как аналитики, имеющие дело, главным образом, с изменениями показателей спроса и предложения, мы чувствуем беспокойство в данный момент, поскольку ситуация на рынке в значительной мере определяется политическими факторами", - отмечается в докладе Commerzbank.

"С учетом всех обстоятельств, в том числе заявлений Трампа по Сирии, фондовый рынок держится довольно хорошо. Возможно, это связано с тем, что инвесторы ждут сезона корпоративной отчетности, стартующего в самое ближайшее время", - говорит управляющий директор Themis Trading Марк Кепнер.

Данные министерства труда США, опубликованные в среду, указали на первое с мая прошлого года снижение потребительских цен в помесячном выражении при усилении инфляции в годовом выражении.

Индекс CPI в марте 2018 года уменьшился на 0,1% после повышения на 0,2% в феврале. Инфляция в годовом выражении в прошлом месяце ускорилась до 2,4% с февральских 2,2%. Тем временем потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца (0,2% в феврале) и выросли на 2,1% в годовом выражении (1,8%).

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 20-21 марта, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва обсуждали возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки, отмечая уверенность в усилении экономического роста и инфляции в США.

Более того, впервые со времен финансового кризиса члены FOMC говорили о том, что кредитно-денежная политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, сдерживающим экономический рост.

Котировки акций банков резко снизились по итогам торгов в среду. Бумаги JPMorgan Chase & Co. упали в цене на 1,7%, Bank of America Corp. - на 1,9%, Citigroup Inc. - на 0,9%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,4%, Wells Fargo & Co. - на 1,3%.

Акции Facebook подорожали к закрытию рынка на 0,8%. Глава компании Марк Цукерберг в ходе пятичасовых слушаний в американском Сенате во вторник признал ошибки, позволившие британской Cambridge Analytica получить 87 млн пользовательских данных благодаря соцсети перед выборами в США 2016 года. В среду М.Цукерберг принял участие в слушаниях в Конгрессе.

Стоимость бумаг 21st Century Fox опустилась на 0,3%. Ранее стало известно, что представители Еврокомиссии провели обыск в лондонской штаб-квартире Fox Networks Group, дочерней компании 21st Century Fox, в рамках расследования возможного нарушения правил конкуренции за права на спортивные телетрансляции и показ спортивного контента.

Капитализация оператора круизов Carnival Corp. подскочила на 0,9% после того, как компания повысила дивиденды и возобновила программу выкупа акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 218,55 пункта (0,9%) и составил 24189,45 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 14,68 пункта (0,55%) - до 2642,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 25,27 пункта (0,36%) и составил 7069,03 пункта.