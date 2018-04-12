Нефть растет на фоне ближневосточного конфликта

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема до максимальных с декабря 2014 года уровней по итогам предыдущей сессии на фоне усиления геополитической напряженности.

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв увеличилась на $0,09 (0,12%) - до $72,15 за баррель. В среду контракты подорожали на $1,02 (1,44%) - до $72,06 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,22 (0,33%) - до $67,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $1,31 (2%) - до $66,82 за баррель.

В среду президент США Дональд Трамп предупредил Россию о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами и предложил Москве подготовиться к этому, раскритиковав ее за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Эксперты опасаются, что ракетный удар США по Сирии спровоцирует ответную реакцию по стороны России и Дамаска. Рост напряженности на Ближнем Востоке может поставить под угрозу добычу нефти в этом регионе, что уменьшит поставки сырья на мировой рынок.

"Страх, что могут начаться проблемы с поставками нефти в результате военных действий на Ближнем Востоке, является основной причиной скачка цен на нефть", - цитирует MarketWatch аналитика Forex.com Фавада Разакзаду.

Данные о росте запасов нефти в США за минувшую неделю, опубликованные в среду, отошли на второй план на фоне разгорания ближневосточного конфликта.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю увеличились на 3,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы бензина по итогам недели повысились на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогнозы аналитиков предусматривали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Добыча в Штатах в очередной раз обновила исторический максимум, увеличившись на 65 тыс. баррелей в сутки, до 10,525 млн б/с.