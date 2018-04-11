Экономика

18:41 11.04.2018

Порошенко предлагает снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 тыс. до 50 тыс. грн

Порошенко предлагает снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 тыс. до 50 тыс. грн

 Президент Украины Петр Порошенко выступает за снижение стоимости допороговых закупок на товары и услуги с 200 тыс. до 50 тыс. грн.

"Глава государства считает целесообразным снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 до 50 тыс. грн, вместе с тем упростив процедуру допороговых закупок на незначительные суммы", - сообщает пресс-служба президента по итогам совещания, на котором обсуждался законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".

Среди конкретных шагов, которые предлагаются для улучшения работы системы электронных закупок, П.Порошенко назвал повышение ответственности тех, кто планирует участвовать в тендере, но не планирует поставлять товар, имея единственную цель - сорвать конкурс, "предлагая не реальные демпинговые цены и не собираясь поставлять услугу".

Президент также выразил уверенность, что публичная поддержка этих изменений со стороны общественных организаций имеет определяющее значение. Он подчеркнул, что по результатам предыдущих совещаний проект изменений в закон "О публичных закупках" практически готов и должен поступить в Верховную Раду до следующей пленарной недели (до 17 апреля - ИФ).

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект, который направлен на усовершенствование процедуры госзакупок, в частности, механизма обжалования закупок. Проект закона устанавливает оплату и оформление жалобы по каждому лоту, что, по мнению авторов документа, усилит ответственность обжалователей.

Законопроект также предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета Украины как органа обжалования процедуры госзакупок. АМКУ предлагается наделить правом запрашивать у заказчиков, участников закупок, контролирующих органов и других лиц дополнительную информацию, документы и материалы относительно закупки.

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