Экономика

18:07 11.04.2018

Нефть продолжает расти, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014г

Нефть продолжает расти, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014г

Цены на нефть эталонных марок сохраняют позитивную динамику и торгуются у многолетних максимумов, несмотря на данные о значительном повышении запасов этого топлива в США и росте нефтедобычи в Штатах.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв подорожали на $1,25 - до $72,29 за баррель. Котировки обновили максимум с декабря 2014 года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к указанному времени на $1,09 - до $66,62 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3,31 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали вдвое меньшего роста запасов, а Американский институт нефти (API) накануне сообщил о повышении нефтяных резервов на 1,75 млн баррелей.

Запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 458 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,1 млн баррелей), запасы дистиллятов упали на 1 млн баррелей (изменения не ожидалось).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 1,13 млн баррелей.

Добыча в Штатах в очередной раз обновила исторический максимум, увеличившись на 65 тыс. баррелей в сутки, до 10,525 млн б/с. Импорт нефти также вырос - на 752 тыс. б/с.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения перебоев поставок топлива с Ближнего Востока ввиду возможного авиаудара международной коалиции по Сирии.

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