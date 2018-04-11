Экономика

17:49 11.04.2018

"Нафтогаз" готов доказывать целесообразность транзита через ГТС Украины - Коболев

"Нафтогаз" готов доказывать целесообразность транзита через ГТС Украины - Коболев

 НАК "Нафтогаз Украины" готова доказывать целесообразность транзита природного газа через газотранспортную систему (ГТС) страны, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Сначала нас просили доказать нашу позицию по газовым контрактам в арбитраже. Доказали. Теперь нас просят доказать целесообразность транзита газа через территорию Украины. Соблазнительное предложение", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее глава директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори сообщил, что для Европейского Союза важно сохранить транзит природного газа через Украину в контексте диверсификации путей его поставки. Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.

В свою очередь глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о готовности обеспечивать транзит через Украину российского газа на уровне 10-15 млрд куб. м в год при "обосновании украинской стороной экономической целесообразности нового контракта".

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 – 67,1 млрд куб. м, в 2014 – 62,2 млрд куб. м, в 2013 – 86,1 млрд куб. м, в 2012 – 84,3 млрд куб. м, в 2011 – 104,2 млрд куб. м, в 2010 – 98,6 млрд куб. м, в 2009 – 95,8 млрд куб. м, в 2008 – 119,6 млрд куб. м, в 2007 – 115,2 млрд куб. м.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украину не устроит транзит 10 млрд куб. м газа в год из-за убыточности работы ГТС в таком режиме - Насалик

"Нафтогаз" начал подготовку к принудительному взысканию с "Газпрома" $2,6 млрд

Украина в 2018 и 2019 гг. получит около $3 млрд доходов в год от транзита газа - Витренко

Украина снизила отбор газа из ПХГ до минимума

Еврокомиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по газу

РФ ожидает решения апелляции по разбирательству с "Нафтогазом" прежде чем выплатит $2,56 млрд, начисленных арбитражом

Европа начала закачку газа в газохранилища

Литва подписала соглашения с американской Freeport LNG в сфере поставок газа

"Киевэнерго" во вторник отключило отопление в "Нафтогазе" и еще почти в 500 домах столицы

В "Нафтогазе" попросили "Киевэнерго" отключить отопление в своем офисе и призвали украинцев присоединяться к инициативе

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко предлагает снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 тыс. до 50 тыс. грн

ДТЭК назначил директора по финансам и стратегии

"Метинвест" выплатит по евробондам $6,5 млн негарантированного процентного дохода 18 апреля

Нефть продолжает расти, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014г

Скай банк намерен рассмотреть вопрос слияния/поглощения банка "Сич"

Глава "Укроборонпрома": информационные атаки РФ не повлияют на стратегический характер ВТС между Украиной и Индией

Денежная масса в Украине в марте сократилась на 0,1% - НБУ

Введение квот на импорт нефтепродуктов усилит позиции "Укртатнафты", остальные заводы останутся закрытыми – эксперт

Украина представляет в Индии перспективные оборонные разработки на международной Defexpo India-2018

Алюминий демонстрирует рекордный рост за 30 лет из-за санкций против "РусАла"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА