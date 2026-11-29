Фізичні особи-підприємці та малі товариства з обмеженою відповідальністю зможуть отримати державну допомогу в розмірі до 30 тис. грн на придбання енергообладнання через портал "Дія", повідомив прем'єр-міністр України Корецький.

"Кошти можна використати на закупівлю генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів і стабілізаторів напруги, а також на їх встановлення", – написав прем'єр-міністр у Телеграмі в неділю.

Отримати допомогу зможуть ФОП та ТОВ, зареєстровані не пізніше ніж 1 квітня 2026 року, які мають до 10 найманих працівників і не мають податкової заборгованості та боргів зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Заявку можна подати через портал Дія, обравши послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість". Відповідність умовам програми буде перевірена автоматично.