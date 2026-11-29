Комісія з проведення конкурсу на будівництво 1,5 ГВт нової генеруючої потужності визначила його переможцями всіх шести кваліфікованих учасників, свідчать результати засідання комісії у п'ятницю, 27 листопада, запис якого розміщений в YouTub-каналі НЕК Укренерго.

Комісія одноголосно проголосувала за визначення переможцями АТ "Укрнафта", АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль", АТ "Криворізька теплоелектроцентраль", ТОВ "КГГ-Енерго" та ТОВ "Енерджисофт".

Як зазначив голова комісії, перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, гранична ціна плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей складає 27,92 євроцента/кВт*год.

Як повідомлялося, компанії, які подали заявки на участь у конкурсі та були визнані його кваліфікованими учасниками (всі шість претендентів), надали такі цінові пропозиції:

АТ "Укрнафта" – 27,90 євроцента/кВт*год;

АТ "Одеська ТЕЦ" – 26,30 євроцента/кВт*год;

АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" – 25,49 євроцента/кВт*год;

АТ "Криворізька теплоелектроцентраль" – 27,76 євроцента/кВт*год;

ТОВ "КГГ-Енерго" – 27,92 євроцента/кВт*год;

та ТОВ "Енерджисофт" – 26,95 євроцента/кВт*год.

Водночас запропоновані учасниками потужності до будівництва не розголошувалися.

Суть конкурсу полягає в тому, що переможцям надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі.

Як пояснював член правління "Укренерго" Іван Юрик, в осінньо-зимовий період час підтримки становитиме сім годин на добу, у весняно-літній – п'ять годин. За його словами, таким чином системний оператор мотивує інвестора до роботи у період доби, коли додаткова потужність найбільше потрібна енергосистемі.

Він додав, що розрахунки фахівців компанії свідчать про трирічний термін окупності проєктів для інвесторів, але, враховуючи вимогу щодо обов'язкового облаштування на нових енергооб'єктах захисту другого рівня, термін гарантованої цінової підтримки виробників встановлюється на п'ять років.

Це вже другий конкурсу на нову генеруючу потужність – за результатами першого конкурсу, який завершився наприкінці 2025 року, бізнес прогарантував будівництво 78,1 МВт. За його правилами, "Укренерго" має компенсувати капітальні вкладення в будівництво таких об'єктів, відповідно до цінових пропозиції учасників.

На конкурсі на 1,5 ГВт генеруючої потужності Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська разом – 872 МВт, Дніпропетровська – 283 МВт, Одеська – 100 МВт.

"Укренерго" звертало увагу, що мінімальний термін експлуатації кожного енергооб'єкта має становити не менше 20 років або 100 тис. годин роботи, а нові енергоустановки мають відповідати технічним вимогам, які повинні спростити балансування ОЕС України. Потужність об'єктів має бути не менше 10 МВт.

На введення нових генеруючих потужностей в експлуатацію дається 20 місяців після визначення переможців конкурсу.

Протокол конкурсу поки не оприлюднений на сайті "Укренерго".