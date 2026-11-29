Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) після завершення консервації підприємства залишить для обслуговування активу близько 1500 працівників із нинішніх16 тисяч, повідомив генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо виданню Financial Times.

При цьому FT констатує, що після російського вторгнення у 2022 році кількість працівників комбінату скоротилася з 27 000 до 16 000 осіб (станом на цей рік), а обсяги виробництва сталі впали з 4,9 млн до 1,7 млн тонн. Після ударів російських військ виробництво повністю зупинилось. ArcelorMittal на початку жовтня оголосив, що на АМКР розпочато процес "холодної зупинки", а відновлення виробництва розглядатиметься лише "після завершення бойових дій".

Лонгобардо повідомив FT, що рішення про зупинку роботи було прийнято у вересні після ударів, які пошкодили дві діючі доменні печі. Він зазначив, що зупинка виробництва стала серйозним технічним викликом для підприємства, де зосереджено повний виробничий цикл – від видобутку залізної руди до випуску готової сталі. Більшість сталеплавильного обладнання працює цілодобово, і його неможливо швидко вимкнути без ризику пошкодження.

Було проведено оцінку стану доменних печей, а коксові батареї протягом кількох тижнів поступово охолоджували, щоб уникнути їх пошкодження. З тисяч кілометрів трубопроводів зливають рідину, після чого їх продувають азотом для запобігання корозії. Механізми необхідно вкрити спеціальним мастилом, щоб вони могли пережити холодні зимові місяці.

За словами гендиректора, цей процес триватиме до грудня; після його завершення для обслуговування заводу знадобиться лише близько 1500 працівників. Решта 11 тис. співробітників залишаться в штаті компанії, але перебуватимуть удома, отримуючи дві третини зарплати.

Руйнівні бомбардування відбулися в той час, коли металургійна галузь країни вже потерпала від закриття чорноморських портів, спричиненого російськими атаками за допомогою безпілотників і ракет. Додатковим ударом стали нові квоти Європейського Союзу на імпорт сталі.

Разом з тим, голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у коментарі FT звинуватив корпорацію ArcelorMittal у тому, що вона використала ракетні удари як привід для зупинки заводу. "В Україні немає безпечних місць. Насправді ж вони роблять це з економічних причин", – вважає Вілкул.

Наразі частка промкомплексу вже законсервована. Роботу гірничого підрозділу, де видобувають і переробляють залізну руду перед її відправленням на МК, зупинено. У цеху переробки руди демонтували двигуни, що приводили в дію дробильні установки.

У ArcelorMittal заперечили наміри піти з України. Проте Лонгобардо визнав існування невизначеності, яка виходить за межі питання про те, коли закінчиться війна. Після року простою в умовах холодної консервації для відновлення роботи підприємства знадобляться значні інвестиції, а зупинка виробництва на рік або й довше може змусити найбільш кваліфікованих працівників шукати роботу в інших місцях.

При цьому сталеливарні компанії також стикаються зі зростанням цін на електроенергію та втратою доступу до дешевого вугілля з шахт, які нині перебувають під контролем Росії. До того ж галузь перебуває в занепаді ще з 2014 року.

"Річ не лише в бомбардуваннях, а й у прибутковості сталеливарного бізнесу. Якщо нічого не зміниться, майбутнього немає", – резюмував Лонгобардо.

Як повідомлялось, АМКР завершив 9 місяців поточного року із чистим збитком 49 млрд 442,253 млн грн, наростивши його у 8,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли він становив 5 млрд 768,250 млн грн. Дохід за цей період становив 45 млрд 651,999 млн грн проти 52 млрд 278,473 млн грн у січні-вересні-2025. Непокритий збиток на кінець вересня 2026 року становив 82 млрд 282,596 млн грн.

АМКР завершив 2025 рік з чистим збитком у розмірі 8 млрд 896,797 млн грн, тоді як 2024 року він становив 8 млрд 848,963 млн грн. Дохід від звичайної діяльності за 2025 рік сягнув 70 млрд 634,443 млн грн, у 2024 році – 64 млрд 591,407 млн грн.

У 2024 році комбінат зменшив консолідований чистий збиток на 25,5% проти 2023 року – до 8 млрд 841,812 млн грн з 11 млрд 875,984 млн грн. При цьому чистий дохід зменшився на 54,3% – до 64 млрд 599,685 млн грн з 41 млрд 873,521 млн грн.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".