Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав під час підготовки до другого читання законопроєкту №14327-д щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) провести "максимальну комунікацію" з європейськими колегами, щоб прийнятий закон відповідав європейським вимогам, у тому числі у найбільш дискусійному питанні доступу правоохоронних органів до майбутнього реєстру банківських рахунків і сейфів.

"Тому що якщо ми проголосуємо закон, який нам не зарахують, ми фактично багато в чому дискредитуємо і сам процес, і не отримуємо результат. Тому в мене велике прохання, в першу чергу до моїх любих народних депутатів, знайти в собі сили і можливості виважено поставитись до врахування правок, які можуть з'явитися на етапі до другого читання", – сказав він на експертному круглому столі "Слідкуй за грошима: коли українці отримають "фінансовий безвіз"?", організованому у Києві Офісом Ради Європи в Україні, виданням The Kyiv Independent та ГО AML HUB.

На думку Марченка, наразі є шанс прийняти цей закон в цілому, в тому ислі завдяки розумінню того, що затягування призведе до вступу Україну в SEPA за ще більш складнми вимогами.

"Це складний законопроект з точки зору проходження в парламенті, але я сподіваюся, що зараз є всі підстави очікувати, що він може набрати необхідну кількість голосів. З точки зору економічних перспектив, звичайно, це нам відкриває багато дверей і це дозволить насправді отримати певний комплайнс на адекватність", – зазначив міністр.

Голова Національного банку України Андрій Пишний підтвердив, що економічний ефект від приєднання України до SEPA буде відчутним одразу після вступу.

"Експерти оцінюють потенційну економію в десятки й сотні мільйонів євро. Показовий досвід Молдови, де після приєднання до SEPA базова мінімальна вартість одного переказу в євро зменшилася – із EUR20 до EUR1,26", – сказав Пишний.

Він також наголосив, що наразі принципово важливо, аби в остаточній редакції документа не були втрачені положення, від яких залежить успішність заявки України на приєднання до SEPA.

За його словами, українські банки вже розпочали підготовчі роботи для технічного підключення до інфраструктури SEPA та ведуть активні перемовини з цього питання зі своїми банками – кореспондентами та іншими банками ЄС.

В той же час подальшої дискусії представники опозиційних фракцій Верховної Ради зазначили, що наразі відсутня готовність з їх боку голосувати за норму про безпосередній доступ до майбутнього реєстру банківських рахунків і сейфів всіх 10 правоохоронних органів, а також Державної служби фінансового моніторингу та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Ніна Южаніна з фракції "Європейська Солідарність" заявила, що умовою підтримки законопроєкту №14327-д є попередня реформа Держфінмоніторингу, а Сергій Власенко з фракції "Батьківщина" закликав посилити відповідальність за витік банківської таємниці, зокрема запровадити норму про обов'язкове звільнення слідчого, який допустив розголошення таких даних.

Заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк з правлячої фракції "Слуга народу" нагадала, що у початковому варіанті законопроєкту за рекомендацією європейських партнерів був прописаний безпосередній доступ всіх 10 правоохоронних органів, але через відсутність довіри ухвалена за основу редакція залишила прямий доступ лише Бюро економічної безпеки (БЕБ), АРМА та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Заступниця комітету, яка давно й дуже активно агітує за прийняття закону, повторила, що створення реєстру під адмініструванням Міністерства фінансів передбачає внесення лише базових ідентифікаційних даних осіб, тоді як інформація про рух коштів чи вміст сейфів у ньому не міститиметься та, як і раніше, вимагатиме рішення суду.

На думку Василевської-Смаглюк, хоча позиція Єврокомісії щодо повної імплементації директив ЄС із наданням доступу всім 10 правоохоронним органам, Держфінмоніторингу та АРМА залишається в силі, теоретично існують компромісні варіанти. Один з них, за досвідом країн ЄС (зокрема Німеччини, Польщі та Ліхтенштейну) – надання доступу правоохоронцям до даних реєстру через органи прокуратури – Офіс генерального прокурора та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). Інший – надання такого доступу через податкову службу.

В той же час джерело в Міністерстві фінансів України у спілкуванні з агентством "Інтерфакс-Україна" висловило сумнів, що такий європейські партнери погодяться на такий компроміс.

Як повідомлялося, 10 листопада Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьований законопроєкт №14327-д щодо приєднання України до SEPA, а також суміжний закон №15503 про внесення змін до Цивільного кодексу щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до SEPA.