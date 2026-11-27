Кабінет міністрів ухвалив і спрямує у п'ятницю до парламенту проект державного бюджету на 2027 рік, доопрацьований до другого читання, в якому видатки на страхування воєнних ризиків збільшені на 30 млрд грн – до 31 млрд грн, а надходження від Нацбанку – на 36,3 млрд грн, до щонайменше 85 млрд грн. повідомила глава парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Ідею підвищення ставок ПДВ і акцизу прибрали – ентузіазму в парламенті вона не викликала", – написала вона у Facebook.

За її словами, Мінекономіки шукає на Фонд страхування воєнних ризиків ще $2-3 млрд у партнерів й додатково передбачило можливість компенсувати воєнні ризики, зокрема, і власникам, операторам та фрахтувальникам суден.

Вона зауважила, що "Національний кешбек" у 2027 році не платитимуть з програми підтримки бізнесу, але борг за травень-грудень 2026 року держава виплатить.

"Засідання комітету очікуємо наприкінці наступного тижня, голосування в залі – по плану 9 грудня", – повідомила голова бюджетного комітету.

Серед інших змін Підласа виділила розподіл освітньої субвенції вперше за багато років прямо в додатку до закону – на січень-серпень 2027, тоді як решту року розподілить уряд своїм рішенням. "Залишки освітньої субвенції-2026 розподілятиме Уряд, зокрема 500 млн грн піде енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти, 400 млн грн – на гуртожитки і пансіони шкіл з проживанням, решта – на оперативні потреби освіти", – уточнила голова комітету.

Окрім того державну компенсацію витрат на будівництво і реконструкцію тваринницьких ферм планується збільшити до 75% з 50%, переглянути всі закони, де від прожиткового мінімуму (ПЖМ) чи мінімальної зарплати (МЗП) рахують інші величини, з подальшою відв'язкою, що дозволить підняти ПЖМ і МЗП без остраху, що збільшаться одночасно зарплати в органах влади, наголосила Підласа.

"А також уряд сам собі доручає оптимізувати чисельність працівників органів виконавчої влади", – додала вона.

За її даними, на 20,4 млрд грн збільшені витрати на забезпечення ЗСУ, переважно грошове забезпечення, на 13,4 млрд грн – на Резервний фонд, у якому тепер 105 млрд грн, на 2 млрд грн – на пілотний проект з реформування оплати праці вчителів (участь шкіл буде добровільна).

Окрім того ще 2 млрд грн додано на озброєння для ЗСУ, 1,3 млрд грн – субвенції на укриття в школах та садочках, 1 млрд грн – на спільну ініціатива МОН і Світового банку CampeX: мережа кампусів досконалості на базі державних університетів, 0,97 млрд грн – на наукові установ Національної академії наук, 0,80 млрд грн – на підтримку ветеранів та їх родин, 0,72 млрд грн – на забезпечення житлом дітей-сиріт, на 0,80 млрд грн – на підтримку аграріїв, з яких 0,60 млрд на підтримка с/г товаровиробників та 0,2 млрд грн на кредити для фермерів, 0,54 млрд грн – на доплати працівникам ПЕК, ЖКГ та залізниці, які ліквідовують аварії після обстрілів, а також 0,45 млрд грн – на закупівлю ліків.

Щодо доходів, то, за її словами, власні доходи бюджету (без грантів) зменшились на 49 млрд грн через те, що парламент не підтримав підвищення ставок ПДВ і акцизу.

"І ще майже 65 млрд грн прибрали від "детінізації" на митниці. В цьому році митниця не змогла перевиконати всі платежі сукупно, і відтак надходжень по цій статті не було і не очікується. Якщо в 2027 році митниця все ж перевиконає плани, ці гроші постфактум підуть на програму оборонного резерву", – зазначила Підласа.

Водночас, за її даними, зросли очікування надходжень від інших джерел: +25,7 млрд грн – ПДФО і військовий збір, +14 млрд грн – рента за користування надрами загальнодержавного значення, +2,1 млрд грн – ввізне мито.

Щодо потреби в міжнародному фінансуванні, то вона не змінилась – $52,6 млрд, написала Підласа. Вона пояснила, що додаткову допомогу від ЄС у розмірі EUR45 млрд, яка зараз обговорюється, можна буде внести в бюджет тільки після офіційного рішення Європейської ради, орієнтовно в червні 2027 року.

Як повідомлялося, урядовий проєкт держбюджету України на 2027 рік передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік. Загальний обсяг видатків запропоновано на рівні 7,27 трлн грн, що на 864,9 млрд грн, або на 13,5%, перевищує показники держбюджету-2026.

Верховна Рада ухвалила його у першому читанні 28 жовтня, повернувши уряду зі своїми пропозиціями для підготовки до другого читання.