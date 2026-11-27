Країни-члени Євроконтролю прийняли рішення щодо продовження роботи Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності (European ATM Voluntary Solidarity Fund) на 2027-2028 рр.

Згідно з повідомленням Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, рішення ухвалили в результаті 66-го засідання Тимчасової ради Євроконтролю (PC/66). Українську сторону на засіданні представляли фахівці Державної авіаційної служби та Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").

У міністерстві зауважили, що створений у листопаді 2022 року Фонд є необхідним механізмом фінансової підтримки вітчизняної аеронавігаційної системи, зокрема протягом 2023-2026 рр. Україна залучила через цей інструмент понад EUR115,1 млн.

Зазначається, що в межах залучених коштів здійснюється підтримка операційної готовності аеронавігаційної системи України, зберігання профільної інфраструктури та висококваліфікованих кадри, а також закладання основи для відновлення цивільних польотів, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України висловлює щиру вдячність міжнародним партнерам за послідовну солідарність та практичну допомогу у збереженні авіаційного потенціалу держави", – йдеться у повідомленні відомства.

Зі свого боку керівник "Украероруху" Андрій Ярмак у соціальній мережі Facebook додав, що відповідне рішення для України має важливе значення.

"Ми переконані, що після припинення бойових дій та відновлення повноцінного використання повітряного простору України зможемо зробити вагомий внесок у подальший розвиток, ефективність та стійкість європейської аеронавігаційної мережі", – підкреслив Ярмак.