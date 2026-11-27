Автомобільна група компаній GM Group, яка є дилером 10 автомобільних марок, офіційно відкрила новий дилерський центр Renault "Фаворит Авто Київ" на Великій Кільцевій площею 4,85 тис. кв. м, повідомляється в пресрелізі імпортера "Рено Україна".

"Відкриття дилерського центру Renault в Києві – це новий етап розвитку GM Group. Ми інвестуємо зараз, тому що віримо в Україну, її економіку та наших клієнтів", – цитується у пресрелізі власник GM Group Михайло Гвоздьов.

"Фаворит Авто Київ" став третім дилерським центром Renault у портфелі GM Group, а співпраця з брендом триває 20 років. Центр обслуговує приватних і корпоративних клієнтів та працює з легковою і комерційною лінійками Renault.

Загальна площа комплексу разом із паркінгами становить 4,850 тис. кв. м, і наразі створено 44 робочі місця. Шоурум площею 300 кв. м розрахований на одночасне розміщення дев'яти автомобілів.

Площа офісних приміщень 500 кв. м, побутових – 350 кв. м. Ремонтна зона сервісу займає 1,48 тис. кв. м., паркінги – 1,74 тис. кв. м.

Основна сервісна зона має 17 робочих постів, і ще два розташовано в окремій зоні експрес-сервісу. Обладнання дозволяє обслуговувати легкові та комерційні автомобілі Renault. Малярно-кузовний цех на території забезпечує роботу сервісного центру у форматі повного циклу.

Дилерський центр здійснює продаж нових Renault та автомобілів із пробігом, обмін автомобіля на новий за програмою Trade-In, пропонує кредитування, лізинг і страхування, а також гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Для роботи в умовах відключень електроенергії встановлено генератор, сонячну

електростанцію та систему зберігання електроенергії. Сервісна зона й склад запасних частин розміщені на мінусовому поверсі автоцентру.

В рамках відкриття центру також відбулась презентація нової моделі автомобіля – кросовера сегмента C-SUV Renault Borea. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном потужністю 150 к. с., об'єм багажного відділення – 615 літрів.

Серед технологічних особливостей – мультимедійна система openR link із двома 10-

дюймовими екранами, система персоналізації Multi-Sense та сучасні системи допомоги водієві.

Стартова ціна – від 1 млн 231 тис. 900 грн, але, як уточнюється в пресрелізі, це ціна зі знижкою 100 тис. грн від рекомендованої клієнтської ціни за умовами придбання у кредит за програмою "Renault Бонус для фізосіб.

GM Group працює на автомобільному ринку України 30 років та об'єднує 17 дилерських центрів, які представляють 10 автомобільних брендів у 7 регіонах країни. У групі працює понад 900 співробітників.

За даними GM Group, вона входить до трійки автомобільних груп України за обсягами продажів нових автомобілів та авто з пробігом. За інформацією групи її частка українського ринку нових автомобілів у 2026 році становить 4,5%.

Бренд Renault представлений в Україні вже протягом 26 років і за цей час неодноразово посідав лідируючі позиції на авторинку.

З урахуванням нового центру його дилерська мережа нараховує 40 автоцентрів.