Ініціатива Food from Ukraine за чотири роки від часу заснування залучила зобов'язання 29 донорів на суму близько $400 млн, за рахунок яких вдалося закупити понад 343 тис. тонн продовольства для 20 країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки, йдеться у релізі на сайті Офісу президента України у п'ятницю в день проведення у Києві 5-го щорічного саміту ініціативи.

Згідно з інформацією, цього року внески на підтримку аграрного сектору загалом та програми сягнуть понад $80 млн: Швеція планує надати EUR47 млн для зміцнення продовольчої безпеки, енергетичного та транспортного секторів України, Норвегія – близько $21 млн до Всесвітньої продовольчої програми ООН на потреби України, Японія – $8 млн , Фінляндія та Німеччина – по EUR2 млн.

В ОП уточнили, що міжнародні партнери фінансують закупівлю та транспортування зерна, борошна, гороху, кукурудзи та рослинної олії. Продовольство закуповують і доставляють до країн через механізми Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Продукцію в межах ініціативи отримали Бангладеш, Болівія, Джибуті, Замбія, Ємен, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Південний Судан, Сирія, Сомалі, Судан, Танзанія, Чад, Ефіопія, Демократична Республіка Конго.

Зазначається, що найбільше продукції доставлено до Ємену – понад 100 тис. тонн, Судану – 32 тис. тонн, Сомалі – майже 30 тис. тонн, Кенії – 28,5 тис. тонн.

В ОП нагадали, що Україна й сама фінансувала закупівлю свого продовольства для гуманітарної допомоги іншим країнам: у 2022-2023 рр. у межах ініціативи було забезпечено близько 86 тис. тонн продукції.

Серед найбільших донорів за обсягами закупленого продовольства також: Швеція – 81 тис. тонн, США – 26,5 тис. тонн, Франція – 23,2 тис. тонн, Норвегія – 19,2 тис. тонн та Німеччина – понад 7,6 тис. тонн.

В то же час через російські атаки на портову інфраструктуру, сільськогосподарські підприємства, зерносховища та заводи з переробки харчових продуктів цього року в межах Food from Ukraine було поставлено лише близько 16,5 тис. тонн продовольства, наголошується в інформації.

Згідно з нею, Україна неодноразово закликала міжнародних партнерів допомогти з гарантуванням безпечного й безперешкодного експорту через Чорне море. До Росії також зверталися Єгипет, Індія, Туреччина та представники країн Близького Сходу з пропозицією розблокувати експорт, але безрезультатно.

Зазначається, що за час повномасштабної війни Росія пошкодила понад 1,5 тис. портових об'єктів і більш ніж 260 цивільних суден. Станом на кінець 2025 року прямі збитки українського аграрного сектору перевищили $12 млрд.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський започаткував програму Grain from Ukraine у листопаді 2022 року, коли Росія блокувала українські чорноморські порти. У 2025 році ініціативу розширили та перейменували на Food from Ukraine. Вона поєднує гуманітарну продовольчу допомогу з розвитком місцевої переробки, логістики та довгострокових партнерств. Цьогорічний саміт зібрав учасників із понад 40 держав та міжнародних організацій.