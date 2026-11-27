В державному бюджеті України на місцеві дороги в 2027 році передбачено 8,54 млрд грн, на дороги Київської області планується спрямувати понад 500 млн грн, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"На Київщину передбачається понад півмільярда гривень, що дасть можливість місцевій владі та регіональній забезпечити рівномірний розподіл і ремонт цих доріг", – пояснив міністр під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, цього року з резервного фонду було спрямовано 3,5 млрд грн на відновлення міських і муніципальних доріг, тоді як на Київщину – загалом близько 1,5 млрд грн.

Серед іншого, Калашник повідомив, що у цьому році відремонтовано об'їзну дорогу Н-08, яка пролягає від Черкащини й забезпечує об'їзд великогабаритного транспорту.

Як повідомлялось, урядовий проєкт державного бюджету на 2027 рік (№16000) передбачає часткове, на рівні 25%, відновлення функціонування Державного дорожнього фонду із загальним запропонованим ресурсом 52,8 млрд грн.

Зокрема, 34,1 млрд грн планується спрямувати на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, тоді як на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою на розвиток мережі автомобільних доріг, – 10,1 млрд грн.

У квітні 2026 року повідомлялося, що в Україні опрацьовували можливість відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті на 2027 рік із потенційною трансформацією його в транспортний фонд. Його кошти можуть спрямовуватися не лише на дороги, а й на підтримку залізничної інфраструктури.