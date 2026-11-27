Україна має понад $18 млн на реалізацію гуманітарної продовольчої програми "Grain from Ukraine ", повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наразі на цю програму ми маємо понад 18 мільйонів доларів. Я хочу подякувати кожному, кожній країні, яка долучилася й зробила це можливим: Швеції, Норвегії, Фінляндії, Японії та Німеччині", – сказав Зеленський у онлайн-зверненні до учасників "Grain from Ukraine" у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він закликав партнерів продовжувати підтримувати програму, наголосивши на важливості збереження поставок українського продовольства.

Зеленський нагадав, що програму запустили в перший рік повномасштабної війни і завдяки їй Україна доставила сотні тисяч тонн продовольства до Ємену, Ефіопії та Судану, а також допомагала Сирії.

Президент також закликав партнерів продовжувати чинити тиск на Росію, щоб Росія "нарешті припинила свої злочинні дії й почала думати про те, як завершити цю жорстоку війну".

"Адже Росія руйнує життя не лише тут, в Україні, а й завдає шкоди людям у країнах, яким ми традиційно допомагали, з якими давно торгуємо й які завжди хотіли бачити стабільними та процвітаючими", – наголосив він.

Зеленський повідомив, що Україна обговорювала з Єгиптом, Індією, ОАЕ, лідерами Африки, Азії та Європі те, як забезпечити продовольчу безпеку і як досягти певних кроків до деескалації.

"На жаль, щоразу ми стикаємося з одним і тим самим: з російським упертим небажанням і рішучістю продовжувати воювати", – резюмував він.