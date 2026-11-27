Відділення Ощадбанку в регіонах із тривалими відключеннями електроенергії відкриті для громадян, які потребують підзарядки гаджетів, зв’язку, перепочинку та доступу до основних фінансових послуг, повідомила пресслужба банку.

За даними банку, мешканці Одеської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Сумської областей уже зверталися до відділень Ощадбанку в умовах тривалих знеструмлень, спричинених ударами по енергосистемі з початком осінньо-зимового періоду. Скористатися можливістю зарядити пристрої, зв’язатися з близькими та перепочити можуть не лише клієнти банку, а й усі охочі. Відділення працюють з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00, також у них доступні базові банківські операції, зокрема зняття готівки, перекази та оплата комунальних послуг.

"Ощадбанк має найбільшу мережу відділень – 1103, з них 441 – відділення POWER BANKING, обладнані засобами резервного живлення для роботи під час тривалих відключень електроенергії. Ми робимо все можливе, аби навіть у найскладніших умовах забезпечити стабільність надання фінансових послуг та підтримку економіки країни. Так само банк залишається надійним партнером для забезпечення стійкості кожного українця, адже можливість обігрітись, зарядити гаджети, залишатись на зв’язку з близькими є надважливою потребою зараз, коли ворог вчергове намагається зруйнувати нашу енергосистему. Ми дякуємо всім нашим понад 6 мільйонам клієнтів та всім українцям за довіру до банку і нагадуємо: Ощад завжди поруч!", — зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

У банку зазначають, що графік роботи відділень оновлюється щодня, а актуальні адреси та режим роботи розміщені на офіційному сайті Ощадбанку та в Google Maps.

АТ "Ощадбанк" обслуговує понад 6 млн клієнтів і має мережу з 1103 відділень, серед яких 441 відділення мережі POWER BANKING оснащені резервним живленням для роботи під час тривалих відключень електроенергії.