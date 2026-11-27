Міністерство фінансів готове розглянути пропозиції та провести обговорення щодо того, як ресторанний бізнес міг би стати платником податку на додану вартість (ПДВ), повідомив очільник відомства Сергій Марченко.

"Ми були б надзвичайно щасливі з вами поспілкуватися і поговорити про пропозиції щодо того, як ресторанний бізнес став платниками податку на додану вартість. Це було, звісно, важливе і продуктивне рішення, тому готові розглянути цю пропозицію і спілкуватися з вами (рестораторами та МСБ – ІФ-У)", – сказав міністр фінансів під час "години запитань до уряду" в Раді у п'ятницю, коментуючи пропозицію нардепа Миколи Тищенка щодо підтримки бізнесу взимку, зокрема запровадження ставки ПДВ 7% для ресторанів.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко, відповідаючи на запитання щодо зимової підтримки та компенсації пального для генераторів для ресторанного бізнесу, нагадав про наявні держпрограми кредитування енергетичного обладнання.

"Насправді вже зараз діє низка програм, які допомагають бізнесу саме з облаштуванням енергетичного обладнання. Наприклад, кредити на генератори, кредити до 250 млн грн, і там уже понад 3 млрд грн портфель. Тому це якраз той приклад програми, на який може середній і малий бізнес розраховувати, зокрема і ресторани, для того щоб підготуватися саме до зими", – зазначив Кравченко.

Наразі стандартна ставка ПДВ в Україні становить 20%, тоді як ресторани та кав'ярні можуть працювати через ФОП на спрощеній системі оподаткування (2-га або 3-тя група) без реєстрації платником ПДВ за умови дотримання лімітів доходу. Обов'язкова реєстрація платником ПДВ на загальній системі настає при перевищенні обсягу оподатковуваних операцій 1 млн грн за останні 12 місяців.

24 листопада стало відомо, що Мінфін передав на опрацювання Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкт щодо запровадження ПДВ для платників єдиного податку (спрощенців) із порогом понад EUR85 тис. на рік із планами запуску з 2028 року. Ідею обов'язкового ПДВ для ФОПів з 2027 року відкладали на рік після дискусій уряду, бізнесу та МВФ.

Раніше, 10 листопада поточного року, Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) закликала уряд запровадити ставку ПДВ у розмірі 7% для ресторанних і кейтерингових послуг у межах реформи "Дія City HoReCa" з відходом від 2-ї групи єдиного податку та переходом на 3-тю групу зі ставкою 4% або 6% від обороту залежно від сплати ПДВ, а також дозволом мати ліцензію на алкоголь на спрощеній системі оподаткування. За оцінкою асоціації, це дало б змогу збільшити річні надходження до бюджету з 8,9 млрд грн до 13,5 млрд грн.