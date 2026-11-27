Удари РФ, які протягом минулої доби вона знову прицільно завдавала по ключових підстанціях та розподільних мережах, залишили без світла частину споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Як воно наголосило в своєму повідомленні в Телеграмі у п'ятницю, складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині.

"Внаслідок ворожих обстрілів там знеструмлено значну частину споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – зазначило Міненерго.

При цьому в Дніпропетровській області вимушено застосовуються аварійні відключення.

В цілому по Україні, як і анонсувалося у четвер, протягом 27 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.