Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вважає, що періодична зміна системи бронювання є необхідною річчю в умовах війни.

"Базуючись на тому чи іншому випадку (заява депутата про бронювання працівників анонімних телеграм-каналів – ІФ-У), ви підтверджуєте той факт, що система бронювання підлягає вдосконаленню. І тому те, що уряд проводить ті чи інші зміни з певною періодичністю, я вважає, що це в стані війни необхідна річ, тому що кожен день актуалізується стан справ і стан мобілізації", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи свою попередню заяву, що до 1 грудня уряд представить новий суспільний договір щодо мобілізаційного зобов'язання для бізнесу, прем'єр зазначив: "Ми говорили, що на початку грудня буде оприлюднено. Працюємо. Змін немає, ми будемо готові на початку грудня запропонувати".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що до 1 грудня уряд дасть новий суспільний договір щодо мобілізаційного зобов'язання для бізнесу. Зокрема, Міністерство оборони готує механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання: підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.