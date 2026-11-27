Міністерство фінансів та уряд опрацьовують питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганської області, для чого ухвалено рішення про реалізацію централізованої політики щодо закупівлі та видачу житлових сертифікатів, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Ми дійсно опрацьовуємо це питання. Воно непросте, бо треба визначитися: або житлову політику в частині забезпечення житлом ВПО реалізує відповідне міністерство і уряд, або відповідні ОВА. Тому на даний момент ухвалено рішення, що це має бути централізована політика, в якій, зокрема, в першу чергу мають бути забезпечені інтереси ВПО з Луганської області і передбачено для них закупівлю і видачу відповідних сертифікатів на житло. Ми вважаємо, що ця політика має реалізовуватися саме в такий спосіб", – сказав Марченко на "годині запитань до уряду" в Раді у п'ятницю, відповідаючи на запитання нардепа Сергія Вельможного щодо підтримки переселенців із Луганщини.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький на питання Олександра Сухова щодо спрямування 1,4 млрд грн з бюджету Луганської області до Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України зауважив, що міністерство займається усіма регіонами, зокрема й Луганщиною.

"Є окремо виділений цілий блок, якого не було раніше – ВПО. І цьому блоку надається особлива увага. Було проаналізовано, що саме адміністративні витрати можуть бути переглянуті і певним чином зменшені. Це ніяк не відміняє житло, компенсацію, тощо", – сказав він.

Корецький додав, що є люди, які з 2014 року очікують на житло та виплати,

"Чесно, вважаю що є певний результат, і збільшення (коштів – ІФ-У) на 2027 рік на ці потреби теж має місце і відображено в законі про бюджет на 2027 рік", – сказав очільник уряду.

Як повідомлялося, 17 листопада президент України Володимир Зеленський своїм розпорядженням утворив делегацію для участі у переговорах з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) щодо укладення рамкової угоди про позику в межах проєкту "Житлова допомога для ВПО з тимчасово окупованої території".

Також очільник міністерства у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін на першій Щорічній житловій конференції повідомив, що до кінця поточного року буде ухвалено Державну стратегію житлової політики до 2033 року.