Українська IT-індустрія до 2030 року має бути контриб'ютором в українське ВВП на рівні не менше 20%, вважає міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук та зазначає, що не бачить причин, чому Україна не може досягти такого показника.

"Ми би хотіли, щоб IT було контриб'ютором в нашому ВВП на рівні не менше 20%. Ми вважаємо, що це нормальна цифра. Ми бачили, по-моєму, в сусідній Польщі такий показник. Ми бачили економіку Ізраїля, в якій він взагалі наближається до 50%. Я не бачу причин, чому нам не мати таких хороших показників", – заявила Ферчук на форумі Forbes Tech "Код червоний", передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Міністерка додала, що наразі внесок IT-галузі в українську економіку оцінюється на рівні 3-6%, що є непоганим показником порівняно з попередніми періодами.

За її словами, ще одним показником є обсяг інвестицій, які надходитимуть у сектор IT. Наразі він є слабким, водночас у міністерства є ідея, як його підвищити, щоб дати компаніям можливість швидше розвиватися, збільшувати виручку та виконувати заплановані показники. Наразі підготовлено пакет змін до законодавства, зокрема про "Дія. City Invest", ведуться дискусії з парламентом та профільними експертами щодо можливості його прийняти.

Мінцифри також стежить за часткою IT-сектору в експорті, яку зараз відомство вважає суттєвою, але недостатньою. На думку Ферчук, частка IT-послуг і товарів в експорті може і має становити до 50%.

Окрім того, показником розвитку сектору є кількість резидентів спеціального податкового режиму "Дія.City", яка зростає швидше, ніж сам IT-сектор, зокрема завдяки розвитку miltech сектору, зауважила міністерства. За даними Мінцифри, кількість резидентів" Дія City" досягла майже 5 тис.