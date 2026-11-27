Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі не змогли узгодити довгостроковий союзний бюджет (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки, заявив у ніч на п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та висловив сподівання на досягнення успіху на наступному саміті Європейської ради 17 грудня.

"Очевидно, що наші бачення того, як його сформувати, суттєво різняться. З огляду на нинішній етап переговорів, це не є чимось дивним. Усі ми розуміємо, що знадобиться час і значна добра воля, аби зблизити ці протилежні погляди", – сказав він у перерві дискусії журналістам.

В той же час Мерц зауважив, що інтенсивні обговорення тривали рівно стільки, скільки й очікувалося, а наступна спроба досягти результату буде на саміті Європейської ради 17-18 грудня.

Канцлер зазначив, що підхід Німеччини до цих переговорів ґрунтується на двох фундаментальних міркуваннях. По-перше, стан державних фінансів у багатьох державах-членах далекий від ідеального, тож всі повинні подбати про те, щоб національні бюджети залишалися стійкими, не давати на європейському рівні обіцянки, які не можна профінансувати, слідкувати за рівнем заборгованості в Європі та гарантувати стабільність євро.

"По-друге, ми ведемо переговори щодо бюджету в абсолютно нових умовах. Ми повинні зробити Європу економічно сильною, а також забезпечити її здатність до самооборони. Це особливо важливо з огляду на найбільшу зовнішню загрозу, з якою стикається Європа, – війну в Україні та пов'язані з нею ризики для нашої спільної безпеки", – наголосив Мерц.

Саме тому сьогодні не вдалося досягти остаточної домовленості, ще раз пояснив він.

За його словами, лідери ЄС поки не дійшли до єдиного розуміння того, що бюджет не може зростати безмежно, а пов'язаний із ним тягар має розподілятися справедливо.

"Необхідним є коригування внесків. Це питання справедливості. Німеччина забезпечує близько чверті європейського бюджету, тоді як назад отримує лише близько 8% коштів. У випадку так званих Фондів згуртування (ЄС) ця частка ще менша", – акцентував свою позицію канцлер.

Він також закликав до того, що серед пріоритетів мають бути зміцнення економіки Європи та гарантування її безпеки.

"Для цього також потрібен резерв – наприклад, для забезпечення довгострокового фінансування України. Кожен має зробити свій внесок у цю справу", – підкреслив Мерц.

Він також виступив за те, що рішення ухвалювалися кваліфікованою більшістю голосів.

На думку канцлера Німеччини, ЄС повинен уникати взяття на себе нових боргів, бо вже накопичив величезний борг у рамках програми NextGenerationEU та надання допомоги Україні, в результаті протягом наступного семирічного MFF витрати на сплату відсотків перевищать EUR150 млрд.

Мерц також додав, що наступного року в низці великих і середніх європейських країн заплановані вибори, тож надалі Європейській раді буде ще складніше ухвалити новий багаторічний фінансовий план.

"Саме тому ми всі прагнемо дійти згоди до кінця року. Тож ми готуємося до досить напруженого засідання Європейської ради 17 грудня. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб досягти успіху. Не можу стверджувати напевно, але я не втрачаю надії, що нам це вдасться", – підсумував канцлер Німеччини.

Як повідомлялося, у проєкті довгострокового бюджету ЄС Європейська комісія на чолі із Урсулою фон дер Ляєн пропонує виділити Україні EUR100 млрд. Цю пропозицію також зберіг у своєму компромісному варіанті проєкту бюджету, який був скорочений з EUR2 трлн до EUR 1,78 трлн, президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Він також зазначав, що цей документ спрямований на досягнення трьох ключових цілей: забезпечити збалансований розподіл коштів між стратегічними пріоритетами ЄС, такими як конкурентоспроможність, безпека, оборона та зовнішньополітична діяльність, та вже існуючими напрямками політики, зокрема загальною сільськогосподарською політикою та політикою згуртування; утримати національні внески до бюджету ЄС у розумних межах; сформувати збалансований набір власних ресурсів. Йдеться, зокрема, про п'ять нових джерел доходів для ЄС: надходження від цифрових послуг, непереробні електронні відходи, тютюнові вироби, механізм транскордонного вуглецевого регулювання та систему торгівлі квотами на викиди.

Коментуючи проект бюджету, який він представив 21 листопада, Кошта вказав, що "фінансування конкурентоспроможності збільшується на 120%; фінансування оборони – на 232%; обсяг коштів, що виділяються державам-членам на управління міграційними процесами та контроль кордонів, подвоюється; фінансування діяльності, спрямованої на просування".