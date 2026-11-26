На саміті єврозони, що відбувся в четвер перед засіданням Європейської ради, обговорювалася поточна економічна та фінансова ситуація, повідомляється в підсумковій заяві зустрічі єврозони на найвищому рівні.

"Економіка єврозони продемонструвала стійкість перед новими зовнішніми викликами: економічна активність виявилася вищою за очікувану, ринок праці зберігає стабільність, а фінансовий сектор залишається надійним", – ідеться в опублікованому документі.

При цьому в ньому наголошується, що в умовах таких негативних факторів, як висока інфляція, зростання світових процентних ставок і підвищена невизначеність, політика єврозони має бути, "як і раніше, спрямована на зміцнення запасу міцності, підтримку здорових і збалансованих державних фінансів, а також на підвищення конкурентоспроможності".

Крім того, лідери країн єврозони нагадали "про зобов'язання, прийняте в рамках "Дорожньої карти: одна Європа – один ринок", досягти угоди щодо цифрового євро до кінця 2026 року". Вони наголосили на "важливості якнайшвидшого завершення законодавчої роботи та прискорення подальших підготовчих етапів". На їхню думку, "це дасть змогу Євросистемі просунутися у проведенні необхідних підготовчих заходів для своєчасного випуску цифрового євро".