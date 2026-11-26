Фактична укомплектованість кадрами Бюро економічної безпеки (БЕБ) становить 25% загальної чисельності з урахуванням територіальних управлінь, основними причинами чого є мотиваційна складова та процедури добору персоналу, повідомив в.о. керівника Департаменту аналітики бюро Костянтин Посвалюк.

"25% – це загальна чисельність від всієї з урахуванням територіальних управлінь. Проблема пов'язана саме в першу чергу з мотиваційною складовою. Під час добору персоналу ми бачимо, скажімо, занизький конкурс на одне місце, бажаючих працювати в Бюро економічної безпеки", – сказав він під час щомісячного огляду економіки Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За його словами, керівництво відомства працює над збільшенням бюджету, де закладено певне підвищення фінансування, а перших 20 аналітиків уже призначили на посади, й вони проходять двотижневий експрес-курс навчання.

Представник БЕБ зазначив, що через обмежений кадровий ресурс аналітичний напрям зосереджується на виявленні системних схем і змін правил, а досудові розслідування мають бути крайнім заходом. Зокрема, за його словами, з 4 вересня після запровадження обов'язкового зазначення IMEI в додатку до митної декларації надходження митних платежів зросли більш ніж на 501 млн грн, а також готується закон щодо обов'язкового зазначення VIN-коду та даних про продаж електронних пристроїв у податковій накладній.

Як повідомлялося, процес одноразової переатестації персоналу Бюро стартував 29 січня 2026 року відповідно до наказу директора БЕБ Олександра Цивінського №35. Оцінювання кадрового складу здійснюється на виконання закону № 3840-IX про вдосконалення роботи Бюро задля підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності працівників.

На першому етапі перевірку проходили керівники та заступники керівників підрозділів центрального апарату і територіальних управлінь (1145 осіб), другий етап охоплює всіх інших співробітників. В червні очільник БЕБ повідомив, що з 50-ти осіб керівного складу відомства 64% вибули під час першого етапу атестації (32 особи). Серед них 21 особа залишила службу до початку атестації, семеро звільнилися під час неї, четверо не набрали прохідних балів та були звільнені. Таким чином, до етапу свідбесід дійшли 18 осіб.