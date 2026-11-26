Швейцарсько-німецька компанія Global Clearance Solutions (GCS), один зі світових лідерів виробників роботизованих комплексів для розмінування, за чотири роки роботи в Україні поставила близько 100 машин для розмінування GCS та створила повноцінну інфраструктуру обслуговування цієї техніки, повідомила пресслужба українського представництва компанії.

"За чотири роки роботи в Україні Global Clearance Solutions створила повноцінну інфраструктуру обслуговування техніки для розмінування. Вона охоплює центральний склад запчастин, сервісно-технічний центр та мобільну ремонтну службу, яка працює безпосередньо на ділянках розмінування. Сьогодні ця система забезпечує підтримку близько 100 машин GCS, поставлених в Україну", – йдеться у пресрелізі компанії в четвер.

Зазначається, що за цей час українське представництво компанії виросло до акредитованого оператора протимінної діяльності, і наразі GCS Ukraine не лише постачає та обслуговує техніку, а й самостійно проводить операції з розмінування та проводить навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами для громад.

"Машина для розмінування – як літак: вона приносить користь, лише коли працює, а не стоїть в ангарі. Чотири роки тому ми терміново постачали Україні технології, що зберігають життя саперів. Але швидко зрозуміли: щоб ці машини працювали щодня, сервісна інфраструктура має бути тут, в Україні, і збудували її з нуля", – пояснив CEO GCS Філіп фон Міхаеліс, слова якого наведено у пресрелізі.

Водночас він наголосив, що cьогодні не менш критичним завданням є збереження вже створених спроможностей: підтримка наявної сервісної інфраструктури, парку техніки та локальної експертизи дозволяє захистити попередні інвестиції партнерів і гарантувати безперервність розмінування в довгостроковій перспективі

Компанія уточнює, що поставлені платформи GCS-100 та GCS-200 використовують ДСНС, Державна спеціальна служба транспорту, Сили підтримки ЗСУ, Національна поліція, а також міжнародні організації та приватні компанії.

Усі машини GCS в Україні та близько 80% запчастин до них придбані за кошти міжнародних донорів.

Компанія також зазначає, що за чотири роки навчила понад 200 українських операторів машин і 226 механіків.

Як акредитований оператор протимінної діяльності GCS Ukraine працює переважно в Київській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

"Лише в межах власних операцій команда обстежила та повернула громадам і землевласникам 921 тис. кв.м. території – це майже 130 футбольних полів", – йдеться у повідомленні.

GCS – компанія зі штаб-квартирою у Швейцарії, надає комплексні технологічні та операційні рішення для зменшення загроз, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Заснована 2015 року, вона розробляє та впроваджує готові до використання системи, а також забезпечує повний цикл послуг із розмінування наземних мін, вибухонебезпечних залишків війни (ERW) та саморобних вибухових пристроїв (IED) у гуманітарному, військовому та комерційному секторах. Працює у понад 30 країнах світу.

В Україні штат компанії за 4 роки зріс із 7 до 40 фахівців, серед яких 11 жінок і 8 ветеранів.