Ціни на бензин за останній тиждень знизилися на 4-6 грн/л, на дизель – на 2-5 грн/л, також почав втрачати в ціні газ, свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить інтернет-портал "Енергореформа".

Зі свого боку директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що в середньому з початку листопада, коли було зафіксовано перші втрати в ціні пального, бензин вже подешевшав на 7,81 грн/л, ДП – на 7,05 грн/л.

Він також звернув увагу, що є перші ознаки охолодження цін і на автогаз, але, за його словами, "до динаміки бензину й дизелю поки що далеко".

"Очікуємо, що ціни на бензин будуть поступово переміщуватись нижче за 80 грн/л, а по дизпальному масово пірнатимуть нижче за 90 грн/л", – висловив прогноз Куюн.

Він додав, що передумовою зниження цін на пальне в Україні є падіння світових цін на нафту, які, за його словами, "пробили днями позначку у $90 за барель".

Втім, як зазначив директор А-95, динаміка їхнього зниження помітно уповільнилася, і для подальшого падіння потрібне повне розблокування Ормузької протоки.

Ціни на пальне (середні) станом на 17:00 26 листопада порівняно з 19 листопада (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)