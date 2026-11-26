Ціни на бензин за останній тиждень знизилися на 4-6 грн/л, на дизель – на 2-5 грн/л, також почав втрачати в ціні газ, свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить інтернет-портал "Енергореформа".
Зі свого боку директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що в середньому з початку листопада, коли було зафіксовано перші втрати в ціні пального, бензин вже подешевшав на 7,81 грн/л, ДП – на 7,05 грн/л.
Він також звернув увагу, що є перші ознаки охолодження цін і на автогаз, але, за його словами, "до динаміки бензину й дизелю поки що далеко".
"Очікуємо, що ціни на бензин будуть поступово переміщуватись нижче за 80 грн/л, а по дизпальному масово пірнатимуть нижче за 90 грн/л", – висловив прогноз Куюн.
Він додав, що передумовою зниження цін на пальне в Україні є падіння світових цін на нафту, які, за його словами, "пробили днями позначку у $90 за барель".
Втім, як зазначив директор А-95, динаміка їхнього зниження помітно уповільнилася, і для подальшого падіння потрібне повне розблокування Ормузької протоки.
Ціни на пальне (середні) станом на 17:00 26 листопада порівняно з 19 листопада (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|UKRNAFTA
|79,90 (84,90)
|82,90 (87,90)
|95,90 (99,90)
|97,90 (101,90)
|61,90 (61,90)
|UPG
|80,90 (84,90)
|82,90 (86,90)
|95,46 (99,56)
|97,90 (101,90)
|60,90 (61,90)
|OKKO
|84,90 (89,90)
|87,90 (92,90)
|99,90 (103,90)
|102,90 (106,90)
|62,90 (64,90)
|WOG
|84,90 (89,90)
|87,90 (92,90)
|99,90 (103,90)
|104,90 (106,90)
|62,90 (63,50)
|SOCAR
|85,90 (91,90)
|88,90 (94,90)
|101,00 (106,00)
|104,00 (109,00)
|63,50 (63,90)