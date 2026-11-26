Найбільшу кількість вакансій із можливістю бронювання у жовтні 2026 року роботодавці розмістили для водіїв, вантажників та будівельників, а кількість таких оголошень у цих категоріях за рік зросла на 31,4%, 67,1% і 27,2% відповідно, повідомила пресслужба сервісу OLX Робота.

За даними дослідження, яке є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", у жовтні 2026 року для водіїв було опубліковано 1114 оголошень із бронюванням проти 848 у жовтні 2025 року, а медіанна зарплата зросла на 9% – із 50,5 тис. грн до 55 тис. грн. Для вантажників кількість вакансій збільшилася з 480 до 802, а медіанна зарплата підвищилася на 23,1% – із 27,5 тис. грн до 33,861 тис. грн. Для будівельників у жовтні зафіксовано 285 оголошень проти 224 рік тому, а медіанна зарплата зросла на 18,2% – із 55 тис. грн до 65 тис. грн.

Серед інших спеціальностей, для яких пропонували бронювання у жовтні 2026 року, найбільше оголошень припало на продавців – 250 вакансій (зростання майже у 2,4 раза порівняно з жовтнем-2025, коли було 105 оголошень) із медіанною зарплатою 27,5 тис. грн проти 24 тис. грн у жовтні 2025 року (+14,6%). Для комплектувальників розмістили 243 оголошення з медіанною зарплатою 38,85 тис. грн, для різноробочих – 202 оголошення (+1,5%, 199 оголошень) із медіанною зарплатою 42,5 тис. грн (+20,6%, до 35,25 тис. грн), для автослюсарів – 165 оголошень (+33,1%, 124 оголошення) із медіанною зарплатою 50 тис. грн (+11,1%, 45 тис. грн).

Також цьогоріч у жовтні роботодавці пропонували бронювання охоронцям (122 оголошення, медіанна зарплата – 26,5 тис. грн), зварювальникам (115 оголошень, 45 тис. грн), касирам (113 оголошень, 21,445 тис. грн) та комірникам (102 оголошення, 36 тис. грн). У жовтні 2025 року серед популярних вакансій із бронюванням були також кухарі – 105 оголошень із медіанною зарплатою 32,9 тис. грн.

В OLX Робота зазначили, що пропозиції з бронюванням зосереджені передусім у фізично та логістично орієнтованих сферах, а розширення ринку таких вакансій і конкуренція за кандидатів спонукають роботодавців підвищувати рівень оплати праці.

Раніше, 23 жовтня, Кабінет Міністрів фіналізував зміни у системі бронювання, відокремивши критичність підприємств від економічних показників та оновивши галузеві та регіональні критерії. Також було створено Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й знижено максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю звернення до центру щодо збільшення квоти. Уряд також анонсував механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби який наразі розробляється.