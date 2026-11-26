Директоркою з маркетингу (CMO) e-commerce та маркетплейсу Varus.ua з 17 листопада призначено Анну Ткачову, повідомила пресслужба компанії.

До неї цю посаду обіймала Валентина Комарова, яка з листопада стала CEO Varus.ua.

"З Анною ми працюємо разом з 2021 року, ще з "Цитрусу", де вона керувала командою бренд-менеджерів. Я бачила, як вона росте: від запусків, які давали мільйонні охоплення, до системної роботи з клієнтським шляхом у Varus.ua. Ми об'єднали маркетинг і комерцію, і нам потрібен був CMO, який мислить обома мовами одночасно: клієнта і цифр. Анна (…) рік будувала CJM і бачить, де саме клієнт втрачає час і довіру", – прокоментувала CEO Varus.ua кадрові рішення компанії щодо нової директорки з маркетингу.

Зазначається, що Ткачова має досвід у ритейлі та FMCG. У "Цитрусі" вона пройшла шлях від мерчендайзингу до керівниці відділу бренд-менеджерів. У 2025 році як бренд- і продакт-менеджерка ПТК Shabo вона вивела лінійку Shabo Limited Collection, яка за два місяці отримала 40% дистрибуційного покриття за середнього показника ринку близько 25%.

До Varus.ua Ткачова прийшла наприкінці 2025 року на посаду керівниці відділу бренд-маркетингу. У листопаді 2026 року керувала запуском колаборації Varus.ua та "Фокстроту" – спільного проєкту двох ритейлерів із взаємними промокодами і розіграшем техніки для клієнтів Varus, "КОЛО" та Varus.ua.

"Цей рік ми присвятили тому, щоб зрозуміти, як мислить наш клієнт. Тепер ці знання мають стати комерційним результатом. Мій перший фокус – щоб людина, яка спробувала Varus.ua, зробила його своїм звичним способом купувати продукти. Маркетинг і комерція тепер працюють в одному контурі: рішення про асортимент, ціну й комунікацію ухвалюємо разом, і кожну активність оцінюємо за впливом на продажі, а не лише на охоплення. Ідеї мають бути сміливими, а результат – вимірюваним", – зазначила Ткачова.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі, минулого року відкрито сім нових локацій. Сьогодні кількість торгових точок в мережі зросла до 119 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

За даними компанії, товарообіг її мережі у 2025 році збільшився на 19,5% – до 28,8 млрд грн. Обсяг податкових платежів до бюджетів усіх рівнів становив 1,99 млрд грн, на 13,45% перевершивши показник 2024 року.

Відповідно до даних Opendatabot, власником ТОВ "Омега" є кіпрська "Вейгант ентерпрайзіс лімітед". Кінцевими бенефіціарами зазначено Валерія Кіптика і Руслана Шостака.