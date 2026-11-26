Міністр аграрної політики Тарас Висоцький задоволений результатами осінньої посівної, враховуючи умови, в яких вона відбувалася: пшениці посіяно всього на 12% менше від прогнозу, а ріпаку навіть на 3% більше.

"Ми на сьогодні можемо констатувати, що осіння посівна кампанія відбулася. По пшениці маємо скорочення близько 12% до прогнозу попереднього, який не враховував фактори викликів поточного часу. Це є незначне скорочення. По озимому ріпаку навіть є незначне, понад 3%, збільшення площ", – сказав він в ефірі Національного телемарафону у четвер.

"Тож з урахуванням всіх обставин і викликів можна говорити, що осіння посівна кампанія відбулася", – підсумував Висоцький.

Згідно із даними Мінагрополітики на 25 листопада, посіви озимої пшениці становлять 4 млн 191,6 тис. га, що на 501,2 тис. га менше, ніж торік на цю дату, ячменю – 499,8 тис. га, що на 86,3 тис. га менше. Водночас посіви озимого жита більші на 9,4 тис. га – 75,7 тис. га, а ріпаку зросли на 88,3 тис. га – 1 млн 173 тис. га.

Як зазначив міністр, скорочення посівів пшениці означає наявність певного ресурсу для додаткового посіву навесні.

"Зараз ми бачимо ситуацію, коли прибутковість вирощування зернових, на жаль, є від'ємною, тобто збитковою. По олійних культурах можна десь в середньому розраховувати на нульову рентабельність, що дозволяє вижити без накопичення збитків (…) Очевидно, що фокус буде зроблено на олійні культури", – спрогнозував Висоцький.

Він уточнив, що ярий ріпак в Україні непоширена культура через природньо-кліматичні умови, тому акценти будуть на соняшнику та сої.

"Ми можемо очікувати, що найбільше зменшення буде по кукурудзі, яка дає значне валове виробництво, але в сьогоднішніх умовах через блокування логістики чорноморським коридором фактично вирощення кукурудзи є збитковим", – додав глава Мінагрополітики.