Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії $450 млн за програмами RISE (для підтримки бізнесу) та SURGE (для підтримки відбудови), повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Обидві працюють за одним принципом: кошти надаються за досягнуті показники. 225 млн доларів надійшли за програмою RISE. З них 190 млн – позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Уряду Японії, ще 35 млн – кредит Міжнародної асоціації розвитку", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, Світовий банк підтвердив досягнуті показники. Зокрема, 20 тис. підприємців та підприємств отримали фінансування або послуги за модернізованими програмами держпідтримки бізнесу, а через "єДозвіл" подано 100 тис. заяв.

Крім того, представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами Європейського Союзу.

Прем'єр наголосив, що програма RISE має посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу й розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків.

"Ще $225 млн – позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку також під гарантії Уряду Японії за програмою SURGE. Вона спрямована на створення інституційних засад для впровадження і фінансування кліматично орієнтованого відновлення та відбудови України. Це про краще управління публічними інвестиціями, зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення", – написав він.