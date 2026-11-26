Виробник паперової упаковки "Конві-Пак" повідомив партнерів про пошкодження внаслідок прямого влучання.

"Погані новини в нашого партнера: черговий російський обстріл знищив/пошкодив виробництво. Було там і наше замовлення, красивих різдвяних пакетів, отже, їх не буде і надрукувати їх вже ніхто не встигне і маленька частка Різдвяного пакування не буде повноцінно святково", – повідомив власник кафе-кондитерських Honey та пекарень "Завертайло" Станіслав Завертайло.

Він процитував повідомлення партнерів про те, що в ніч на четвер під час ворожого ракетного обстрілу відбулося пряме влучання по території компанії "Конві-Пак".

"Через пошкодження інфраструктури виробництво та відвантаження продукції тимчасово призупинено. Ці обставини мають характер непереборної сили (форс-мажору) – ми вже фіксуємо наслідки для офіційного оформлення документів. Наразі триває оцінка збитків та ліквідація наслідків. Робимо все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи й оперативно повідомлятимемо про актуальні строки постачань", – йдеться у повідомленні.