Торговельні центри у жовтні 2026 року в середньому працювали від електрогенераторних установок протягом 36 годин, що становить 11% робочого часу у цей період, йдеться у пресрелізі за результатами дослідження, яке провела Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Зазначається, що протягом останніх шести місяців відключень електропостачання в торговельних центрах практично не було, але в жовтні знеструмлення знову повернулися. В середньому ТРЦ працювали від електрогенераторних установок 11% робочого часу, тоді як у березні цього року було лише 3%.

Комерційний тариф для ТЦ (з урахуванням імпортної електроенергії) становив у середньому 13,67 грн за кіловат-годину разом з ПДВ, що на 5% вище, ніж у березні 2026 року. При цьому імпортна електроенергія обійшлася ТЦ суттєво дорожче за вітчизняну.

Середньозважений тариф 1 кіловат-години електроенергії, виробленої генераторами, для орендарів становив 30,64 грн разом з ПДВ. Це максимальний тариф з початку року (у березні – 26,21 грн). Таким чином, собівартість електроенергії, виробленої генераторами, перевищила комерційний тариф у 2,2 раза.