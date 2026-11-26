Компанії Ascania FMCG та "Асканія Бевериджиз" з Групи компаній (ГК) "Асканія" заявили про домовленість щодо розвитку на українському ринку американського бренду RC Cola (Royal Crown Cola), який в 90-ті роки минулого століття та до початку 2010-х років розливала в група компаній Rainford.

"Поява бренду такого масштабу в нашому портфелі є важливим етапом розвитку компанії, посиленням позицій у категорії безалкогольних газованих напоїв та початком нового амбітного проєкту на українському ринку", – йдеться у повідомленні "Асканія Бевериджиз" на сайті у четвер.

Якісь додаткові деталі поки відсутні, окрім того, що наразі RC Cola представлена в мережі супермаркетів NOVUS, а далі планується розширити дистрибуцію та реалізувати "амбітні плани розвитку бренду в Україні".

Згідно з інформацією на сайті RC Global Beverages internationally, наразі цей заснований у США у 1905 році бренд представлений у 67 країнах. Серед останніх відомих розшиень – запуск виробничого майданчику у Казахстані восени 2025 року.

Окрім того у грудні минулого року правовласник RC Cola опублікував офіційний заклик до виробників напоїв, пропонуючи обмежені ліцензії на локальний розлив та перезапуск бренду в європейських країнах, а також відкрив набір нових партнерів-боттлерів для ринків Африки з фокусом на локальне виробництво та доступну цінову політику.

ГК "Асканія" об'єднує 12 компаній. Серед напрямів діяльності: імпорт, виробництво і дистрибуція продуктів харчування, переробка та експорт меду (п'ять видів, близько 30 SKU), логістичні послуги, постачання електроенергії, виробництво стрілецької зброї, послуги охорони та навчання співробітників служб безпеки приватних і державних структур, сільське господарство (вирощування троянд).

"Асканія Бевериджиз" із заводом у Запоріжжі є, з її даними, найбільшим в Україні виробником квасу із зернової сировини з повним циклом виробництва, а також виробляє концентрат квасного сусла (ККС) для харчової промисловості. Окрім квасу вона також випускає сидр, енергетичні напої, лимонад та холодний чай ТМ Gardenz під контролем шотландської компанії The North Taste Makers.

Як повідомлялося, заводи виробників Coca-Cola та Pepsi, які є найбільшими у світі виробниками напоїв зі смаком коли, зазнали російських атак наприкінці літа та на початку осені цього року.

Згідно з даними ресурсу YouControl, за 9 місяців цього року виручка "Асканія Бевереджиз" зросла на 19,4% – до 196,90 млн грн, а чистий прибуток – на 9,6%, до 2,44 млн грн.