Обласні та Київська міська військові адміністрації (ОВА та КМВА) до 4 березня 2027 року мають проаналізувати забезпечення захисту працівників і відвідувачів підприємств під час повітряних тривог, визначать потребу в додаткових укриттях і проблемні питання та передадуть цю інформацію до Мінекономіки й ДСНС, повідомило в оновленні Міністерство економіки та довкілля України.

Як повідомлялося, зміни до постанов уряду №1092 та №138 враховують рекомендації парламенту (постанови №16191 та №16207 від 24 листопада) і стосуються роботи під час "жовтого" (дронового) рівня загрози; правила для "червоного" рівня не змінилися. Перехідний період для тих, хто не забезпечив укриття чи безпечний простір до 4 грудня 2026 року, триватиме до 4 червня 2027 року за згоди працівників та організаційних заходів безпеки, а документи про підготовку зберігаються на підприємстві без обов'язкового подання.

Вимоги залежать від одночасної кількості людей на об'єкті: до 20 осіб – без укриття (з оповіщенням, інформуванням, згодою працівників і заходами безпеки, зокрема приміщенням за правилом двох стін), цей режим діє і після 4 червня 2027 року; від 21 до 99 осіб (наприклад, кав'ярня на 5 працівників і 30 місць) – укриття в пішій доступності (до 300 м для забудови від 3 поверхів і об'єктів цивільного захисту, до 500 м – для середньо- та малоповерхової), розрахунковий безпечний простір або приміщення за правилом двох стін, що діє і після 4 червня; від 100 осіб (зокрема ТРЦ) – готове укриття з достатньою місткістю для всіх одночасно.

Окремий договір із балансоутримувачем для доступу під час тривоги не потрібен (відсутність договору не є підставою для відмови у вході), тоді як письмовий документ потрібен при спільному використанні, утриманні чи облаштуванні кількома компаніями. Після 4 червня 2027 року працювати без укриття чи безпечного простору під час жовтого рівня зможуть об'єкти до 20 осіб, підприємства, які документально підтвердили неможливість облаштування (без окремого дозволу держорганів), а також сфери пального, ліків, продуктів першої необхідності, поштових, логістичних і фінансових послуг.

Згода працівників оформлюється один раз (протоколом зборів, письмово або в електронній формі) після інформування про ризики, укриття та порядок дій, не обмежує їхніх прав і не є підставою для примусу в небезпечних умовах; за безпосередньої небезпеки чи зміни рівня загрози роботу припиняють, а відвідувачі перебувають за власним рішенням і враховуються у загальній кількості та місцях в укритті. Біля входу або на зовнішній стіні розміщують табличку з визначеним написом (зокрема "Об'єкт не забезпечений укриттям" – також при використанні приміщення за правилом двох стін) конкретних розмірів, а за зовнішнього укриття вказують напрямок, відстань, порядок доступу й адресу.

Як повідомлялося, уряд продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для виконання вимог щодо захисту працівників і відвідувачів під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Це означає, що підприємства, які ще не забезпечили доступ до укриттів, зможуть продовжувати роботу за погодженням із працівниками та з дотриманням організаційних заходів безпеки.

У Мінекономіки зазначали, що рішення напрацьовано спільно з бізнесом, щоб підприємства могли працювати, а люди – зберігати робочі місця, при цьому безпека людей залишається пріоритетом, а окремі винятки передбачено для об'єктів, які об'єктивно не можуть забезпечити укриття, і для постачальників товарів і послуг першої необхідності за умови дотримання заходів безпеки.

За опитуванням серед фізичних осіб-підприємців – учасників проєкту Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), яке проводилося до рішення уряду щодо перенесення строків облаштування укриття до 4 червня 2027 року, виконати нові вимоги щодо облаштування укриттів до 4 березня 2027 року не готові 65% малих підприємців, водночас 74% опитаних зазначають, що не мають достатніх фінансових ресурсів для цього завдання