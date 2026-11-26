Під час проєктування резервного живлення медичних закладів необхідно враховувати не лише загальне споживання електроенергії, а насамперед перелік критичних процесів, допустимий час перерви в їхній роботі та необхідну тривалість автономного живлення.

Таку думку висловила директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова, коментуючи підготовку спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Банку розвитку Ради Європи "Енергетична стійкість закладів охорони здоров'я в Україні".

Як повідомило МОЗ, проєкт має посилити енергетичну автономність лікарень і забезпечити їхню безперебійну роботу під час відключень електроенергії. У його межах планується закупівля джерел безперебійного живлення, стабілізаторів напруги, акумуляторів та інверторів.

"Лікарня не є одним рівномірним споживачем. Операційні, реанімація, системи вентиляції, медичне обладнання, лабораторії, холодильне обладнання, зв'язок і водопостачання мають різні режими роботи та різний допустимий час перерви. Тому починати потрібно не із запитання, якої потужності встановити генератор або накопичувач, а з визначення процесів, які не можуть зупинитися навіть на кілька секунд", – пояснила Позднякова в коментарі Енергореформі.

За її словами, першим етапом має бути аудит електричних навантажень із поділом обладнання на критичне, важливе та таке, яке може бути тимчасово відключене. При цьому потрібно враховувати не лише середнє споживання, а й короткочасні піки та пускові струми насосів, вентиляційних систем, компресорів та іншого обладнання.

"Якщо резервне джерело підбирають за сумою паспортних потужностей усього обладнання, система може виявитися надмірною та дорогою. Якщо ж орієнтуються лише на середнє споживання, є ризик, що вона не витримає момент одночасного запуску кількох установок. Потрібен реальний профіль навантаження і заздалегідь визначена черговість його підключення", – описала ситуацію директорка RSE Group Ukraine.

Позднякова зазначила, що різні резервні джерела можуть виконувати в лікарні різні функції. Джерело безперебійного живлення або акумуляторна система здатні миттєво підтримати критичне обладнання після зникнення напруги та забезпечити перехід на триваліше резервне живлення. Генераційна установка може підтримувати роботу об'єкта під час довгого відключення, але для цього необхідно передбачити автоматичний запуск, відповідну схему приєднання, запас палива та можливість його поповнення.

Як вказала Позднякова, BESS також може використовуватися для стабілізації живлення, покриття короткочасних піків і зниження навантаження на генерацію. Однак для її підбору недостатньо визначити потужність у мегаватах або кіловатах. Необхідно окремо розрахувати ємність, допустиму глибину розряду та час, протягом якого система має живити визначені групи обладнання.

"Універсальної конфігурації для всіх лікарень немає. Для одного закладу пріоритетом може бути безперервна робота операційного блоку та реанімації, для іншого – лабораторій, холодильного обладнання або систем подачі кисню. Саме цей перелік визначає архітектуру системи, а не навпаки", – наголосила Позднякова.

Вона також звернула увагу, що наявність резервного обладнання ще не означає готовності лікарні до тривалого знеструмлення. Систему потрібно регулярно перевіряти під навантаженням, контролювати стан акумуляторів, автоматики й комутаційного обладнання, а також мати зрозумілий порядок дій персоналу в разі аварії.

"Найгірший момент для першої повноцінної перевірки резервного живлення – це реальне відключення. До цього система має пройти пусконалагодження, випробування різних сценаріїв і тестування переходу між джерелами. Для медичного закладу важлива не сама наявність обладнання, а гарантована готовність системи спрацювати тоді, коли від неї залежить безперервність медичної допомоги", – резюмувала директорка RSE Group Ukraine.

За даними МОЗ, у межах іншої спільної ініціативи міністерства та ЮНІСЕФ уже розпочалося встановлення сонячних енергетичних систем з акумуляторами та інверторами у 98 медичних закладах 14 областей України.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у Брно, Чехія, яка спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості та децентралізації. Компанія реалізує проєкти на основі модульної когенерації, мобільних електростанцій, акумуляторних систем BESS, теплових насосів та іншого енергетичного обладнання.