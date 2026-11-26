Перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку з питань банківської діяльності Маттео Патроне та його командою, повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

"Обговорили ключові пріоритети подальшої співпраці: відновлення та посилення стійкості енергетичної інфраструктури, реформу балансуючого ринку, а також співпрацю у газовій сфері", – зазначив Шмигаль.

Очільник Міненерго подякував ЄБРР за системну підтримку української енергетики: на сьогодні портфель співпраці охоплює 13 проєктів загальним обсягом EUR3,33 млрд.

Як наголосив перший віцепрем'єр, Україна зацікавлена у продовженні практичної співпраці з банком та реалізації нових проєктів, які допомагатимуть зміцнювати українську енергосистему.