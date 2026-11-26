Опитані Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) підприємства в Україні у 2026 році визначили брак кадрів через мобілізацію та міграцію головною перешкодою для роботи, тоді як серед пріоритетів покращення ділового середовища підприємці виділили прозоре бронювання працівників, страхування воєнних ризиків, податкові пільги та відновлення інфраструктури.

Як свідчать результати дослідження бізнес-середовища у чотирьох регіонах, на Львівщині головними перешкодами для бізнесу стали дефіцит кадрів (86%), труднощі з бронюванням співробітників (53%), зниження купівельної спроможності населення (44%), корупція та логістичні складнощі (по 28%), тоді як позитивний вплив мають відносна безпека, близькість до кордону з ЄС, логістичне розташування, комунікація з місцевою владою, розвинене підприємницьке середовище, взаємодія між компаніями та адаптивність бізнесу. Для покращення умов компанії очікують на прозору процедуру бронювання (56%), зменшення тиску контролюючих органів (53%), страхування воєнних ризиків (50%), зменшення навантаження на фонд оплати праці (44%), відновлення інфраструктури (42%), підтримку енергетичної стійкості (39%), грантові програми та валютну лібералізацію (по 36%), а в повоєнному відновленні акцентують на прямих іноземних інвестиціях, поверненні українців з-за кордону, інфраструктурі, передбачуваності регулювання, публічно-приватному партнерстві, верховенстві права, людському капіталі та євроінтеграції.

У Дніпропетровській області на брак кадрів вказали 100% опитаних компаній, на труднощі з бронюванням і логістикою - по 70%, на обмежений доступ до програм фінансування та підтримки - 40%, водночас бізнес підтримують промисловий потенціал, концентрація виробничих підприємств, розвинена логістична інфраструктура та мотивація людей і бізнесу. Першочерговими кроками для покращення умов підприємці назвали податкові та тарифні пільги (90%), страхування воєнних ризиків (80%), відновлення інфраструктури, прозоре бронювання та пільгове кредитування (по 50%), а повоєнне відновлення регіону пов’язують із безпековими потребами, відновленням критичної інфраструктури, регіональними програмами та пільговим кредитуванням, створенням умов для повернення населення, логістикою, модернізацією промисловості, розподіленою енергетикою та інвестиціями.

У південному регіоні ключовими негативними чинниками стали брак кадрів (88%), логістичні труднощі (67% проти 56% торік), втрата активів через окупацію та руйнування (46%), перебої з електропостачанням і висока вартість електроенергії (33%), а також труднощі з бронюванням (29%), тоді як серед позитивних факторів відзначають адаптивність і стійкість бізнесу, цифровізацію, кваліфіковані кадри та відданість працівників. Найбільше бізнес очікує на відновлення та збереження інфраструктури (83%), страхування воєнних ризиків (67%), зменшення навантаження на фонд оплати праці (50%), зменшення тиску контролюючих органів і підтримку енергетичної стійкості (по 46%), прозору процедуру бронювання (38%), податкові й тарифні пільги (33%), пільгове кредитування (29%) та гранти (25%), а повоєнне відновлення пов’язує з логістичною, портовою, транспортною та критичною інфраструктурою, прозорістю влади й протидією корупції, підтримкою МСБ, грантовим і пільговим фінансуванням, морським коридором і зменшенням податкового навантаження.

У Харківському регіоні головними викликами визначили дефіцит кадрів (93%), зниження купівельної спроможності населення та труднощі з електропостачанням (по 57%), складнощі з бронюванням (43%) та логістикою (36%), при цьому роботі сприяють стійкість колективів і скасування деяких платежів та зборів. Для покращення умов бізнес очікує на податкові та тарифні пільги (86%), відновлення інфраструктури (71%), страхування воєнних ризиків (50%), грантові програми та зменшення навантаження на фонд оплати праці (по 43%), а в повоєнному відновленні наполягає на особливому економічному статусі для прифронтових територій, фінансовій підтримці через пільгове кредитування і зменшення фіскального навантаження, прозорих умовах роботи, швидкому відновленні інфраструктури, іноземних інвестиціях та умовах для повернення мешканців.

Мобілізовані до лав ЗСУ працівники є у 83% опитаних компаній західного регіону проти 87% торік, зокрема у 39% компаній їхня частка становить до 10% від військовозобов’язаних, у 31% — 10–20%, в 11% - 20–30%, а ветерани працюють у штаті 69% компаній. У Дніпропетровському регіоні частка мобілізованих до 10% зафіксована у 30% компаній, 10–20% - у 30%, 20–30% - у 40%, ветерани працевлаштовані у 80% компаній. На півдні мобілізовані працівники є у 79% компаній проти 72% у 2025 році, зокрема до 10% - у 29%, 10–20% - у 25%, 20–30% - у 17%, понад 40% - у 8%, ветерани працюють у 54% компаній проти 56% торік. У Харківському регіоні по 43% компаній мають до 10% та 10–20% мобілізованих працівників, а ветерани є у штаті 43% підприємств.

Серед державних і регіональних інституцій за п’ятибальною шкалою на Львівщині найвище оцінили роботу митниці (3,71 бала), ОВА (3,61 бала), міської ради Львова (3,56 бала), Нацполіції (3,41 бала) та податкову службу (3,35 бала), найнижче - суди (3,04 бала) та ТЦК і СП (2,81 бала). У Дніпропетровському регіоні лідерами стали митниця (3,44 бала), ОВА та Нацполіція (по 3,11 бала), суди отримали 3 бали, міська рада Дніпра - 2,86 бала, ТЦК і СП - 2,78 бала. На півдні найвищі оцінки отримали податкова і митниця (по 3,43 бала), далі йдуть ОВА (3,30 бала), суди (3,16 бала), Нацполіція (3,10 бала), міська рада Одеси (2,95 бала) та ТЦК і СП (2,53 бала). У Харківському регіоні бізнес найвище оцінив ОВА (3,67 бала), міську раду Харкова (3,5 бала) та податкову (3,42 бала), далі - Нацполіцію (3,33 бала), суди (3,08 бала) та ТЦК і СП (2,33 бала).

Опитування проводилось серед компаній-членів Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації з 3 серпня до 23 жовтня 2026 року.

Як повідомляв за результатами опитування бізнесу Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), брак робочої сили вже тривалий час залишається на першому місці серед перешкод ведення бізнесу, проте у жовтні його обрала менша кількість респондентів (63% проти 67%). На другому місці - небезпека працювати (59%), на третьому - зростання цін на сировину, матеріали та товари (46%), на четвертому - зменшення попиту на продукцію/послуги (показник впав з 30% до 29%).