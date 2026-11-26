Кабінет міністрів України затвердив перелік заходів щодо завчасної підготовки та реагування у містах із чисельністю населення понад 100 тис. осіб на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій (КНС) в умовах воєнного стану.

Згідно з урядовим розпорядженням №1240-р від 23 листопада 2026 року, оприлюдненим на Урядовому порталі в четвер, документ передбачає, зокрема, розроблення планів реагування для критично важливих КНС, підготовку тимчасових погодинних графіків відведення стічних вод для промислових споживачів і можливе запровадження обмежень або перерв у централізованому водопостачанні.

Згідно з документом, обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування та виконавцями послуг мають завчасно визначити перелік критично важливих КНС, межі басейнів каналізування та затвердити для кожної такої станції план реагування із запірно-регулюючою арматурою, байпасами, мобільними перекачувальними установками, резервними джерелами електроживлення, запасом пально-мастильних матеріалів, місцями тимчасового резервного скидання стічних вод і аварійним запасом матеріалів, обладнання та спецтехніки.

Для зменшення навантаження на мережі водовідведення з боку промислових споживачів передбачено їх обстеження, визначення фактичних обсягів споживання води і водовідведення (зокрема з власних джерел) та підготовку узгоджених тимчасових погодинних графіків відведення стічних вод із доведенням інформації до підприємств не пізніше ніж за 48 годин після затвердження. У разі недостатності цих заходів допускаються тимчасові обмеження або перерви у централізованому водопостачанні окремим промспоживачам із урахуванням безпечного функціонування або контрольованого зупинення технологічних процесів, потреб пожежогасіння та безперервної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Для державних і комунальних установ та закладів у таких містах передбачено спеціальні графіки роботи з перенесенням водомістких операцій (зокрема роботи пралень і харчоблоків) на години найменшого навантаження на мережі за умови дотримання санітарних і протипожежних вимог та безперервної роботи медичних, пенітенціарних установ та інших життєво необхідних служб. Для населення та інших споживачів мають підготувати алгоритми інформування про ощадливе водокористування, визначити зони, черговість і графіки можливих обмежень водопостачання, розробити схеми розгортання пунктів розливу питної води та маршрути доставки питної й технічної води.

Також в областях і Києві у взаємодії з Мінрозвитку, Мінекономіки, Держекоінспекцією, Держводагентством та органами місцевого самоврядування утворюються постійно діючі міжвідомчі робочі групи (МРГ) з координації заходів щодо виявлення та припинення порушень законодавства у сфері питної води, водопостачання та водовідведення. Вони мають збирати, узагальнювати та звіряти інформацію про облікові, договірні й дозвільні документи суб'єктів господарювання, а в разі виявлення ознак кримінальних правопорушень невідкладно інформувати правоохоронні органи.

Координацію виконання заходів та узагальнення інформації покладено на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту. ОВА та КМВА мають проінформувати міністерство про стан базових заходів і створення міжвідомчих комісій протягом двох тижнів, а в разі фактичного руйнування або виведення з ладу КНС внаслідок аварії чи надзвичайної ситуації – звітувати не пізніше ніж за 24 години та надалі щодобово до відновлення штатної роботи системи.