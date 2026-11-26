Група компаній "Блумі" (Одеса), один з найбільших українських виробників мийних, дезінфекційних та санітарно-гігієнічних засобів, зокрема туалетного паперу "Сніжна Панда" після чергової ворожої атаки у середу вирішила припинити виробництво в Україні.

"Вчора сталася п'ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню. З огляду на ці обставини, група компаній "Блумі" припиняє виробництво продукції в Україні в зв'язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання", – йдеться у дописі на сторінці бренду "Сніжна Панда" у четвер.

Уточнюється, що це рішення безпосередньо стосується всіх брендів компанії: "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" та "Helper Professional".

Виробником продукції ТМ "Сніжна Панда" (серветок, рушників та туалетного паперу з привозного целюлозного паперу-основи) є ТОВ "Блумі", яка працює з 2012 року. Вона виробляла продукцію на потужностях "Блумі Груп" (раніше ПП "Омега Брокерс"), яке також виробляло мийні та дезінфекційні засоби на потужностях в м. Теплодар (Одеська обл.).

За даними YouControl у січні-вересні поточного року ТОВ "Блумі" отримало 13,3 млн грн чистого прибутку (рік тому – 16,5 млн грн) за зростання чистого доходу на 20% – до 751 млн грн.

Власниками "Блумі" в рівних частках є чотири одеські підприємці – Ольга Клішейко, Борис Ключников, Аркадій Губерник та Петро Нягов.

Водночас власником ТОВ "Блумі Груп" є Євген Петров.