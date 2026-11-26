Торгово-розважальний комплекс (ТРК) "Проспект", який належить компанії Arricano, не зазнав значних пошкоджень внаслідок російського удару в ніч на четвер, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

"В результаті вчорашньої атаки на Київ ТРК "Проспект" не зазнав значних пошкоджень. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Сьогодні ТРК працює у штатному режимі", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії.

Як повідомляє ДСНС України, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ зросла до семи. РФ атакувала Деснянський район столиці. За однією з адрес внаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях, за іншою також горіли нежитлові споруди. Усі пожежі ліквідовано.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, які перебувають на стадії проектування. Крім цього компанія веде будівництво київського ТРК Lukianivka