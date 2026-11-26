Загальна шкода, завдана забрудненням атмосферного повітря на Миколаївщині внаслідок пожеж через обстріли цивільної інфраструктури та відкритої місцевості у жовтні 2026 року, становить понад 10,5 млн грн, повідомила Державна екологічна інспекція.

За даними відомства у Facebook, протягом місяця в атмосферу потрапило понад 3,4 тис. тонн забруднюючих речовин. Серед зафіксованих викидів переважає діоксид вуглецю, а також присутні токсичні сполуки та продукти неповного згоряння.

В інспекції зазначили, що наслідки таких викидів не обмежуються місцем влучань, оскільки забруднюючі речовини можуть поширюватися повітряними потоками, впливати на якість повітря та створювати додаткове навантаження на природні екосистеми.

Як повідомлялося, у жовтні внаслідок атак РФ загорівся вантажний термінал, територія станції технічного обслуговування та прилеглій відкритій території, на якій зберігались автомобільні шини. Влучання також були у портову інфраструктуру, торговельному центру "Епіцентр".

У листопаді Міністерство економіки та довкілля повідомило про забруднення понад 3,5 тис. кв. м земель через витік соняшникової олії внаслідок влучання російського безпілотника по території ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" (агрохолдинг "Кернел").