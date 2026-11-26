Атаки на енергетику, які РФ здійснює щодня, у четвер призвели до додаткових відключень електроенергії в семи областях, повідомило Міністерство енергетики.

"Протягом минулої доби ворог знову атакував об'єкти енергетики. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях", – йдеться в повідомленні міністерства в Телеграм.

Міненерго зазначило, що, там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад, тому для відновлення електропостачання потрібно більше часу, пояснило Міненерго.

Воно нагадало, що протягом 26 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.