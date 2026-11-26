ПрАТ "Оболонь", одне із найбільших українських виробників пива та безалкогольних напоїв, заявило про вихід у сегмент крафтового пива: у листопаді компанія запустила у Києві мініпивоварню "Варниця №1", яка спеціалізується на виробництві авторських сортів пива невеликими партіями.

Як зазначається у пресрелізі компанії, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна", виробнича потужність мініпивоварні становить орієнтовно 125 тис. літрів пива на місяць, перші сім сортів пива вже доступні у фірмовій торговельній мережі компанії "О-Маркет", де продукцію продають на розлив із можливістю придбання у ПЕТ-пляшках, які наповнюють безпосередньо в магазинах.

"Оболонь" уточнила, що мініпивоварню облаштовано на місці першого варильного порядку Київського пивзаводу, де свого часу були зварені перші сорти пива "Оболонь".

"Крафтове пивоваріння – новий напрям для "Оболоні", який ми плануємо системно розвивати", – наводяться у релізі слова головного пивовару "Оболоні" Віктора Салтанюка.

Зазначається, що наступним етапом після постачання крафтового пива у фірмову мережу буде вихід у сегмент HoReCa, куди воно постачатиметься у кегах. Надалі компанія планує розширити дистрибуцію продукції, зокрема через національні та регіональні торговельні мережі.

"Оболонь" нагадала, що до запуску крафтового напрямку вона випускає продукцію під 32 різними брендами. Виробничі потужності розташовані на восьми виробничих майданчиках у шести регіонах України. Окрім напоїв, "Оболонь" виробляє пивоварний солод і пакувальні матеріали, а також переробляє ПЕТ-тару. У групі компаній працює понад 3500 співробітників.

Компанія у січні-червні 2026 року збільшило виручку на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,46 млрд грн, водночас чистий прибуток скоротився на 44,5% – до 297,9 млн грн.