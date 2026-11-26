Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник та міністр транспорту Словаччини Йозефом Ражем підписали Лист про наміри щодо розвитку вантажних залізничних перевезень між Україною та Словаччиною.

"Його мета – краще узгодити роботу наших залізниць, щоб більше товарів можна було перевозити через спільний кордон", – пояснив Калашник в телеграм-каналі за результатами зустрічі з Ражем в Братиславі.

Сторони також обговорили продовження угоди між Україною та ЄС про вантажні автоперевезення. Так, зазначив Калашник, в 2025 році на автотранспорт припало близько 75% вартості товарів у торгівлі України з Євросоюзом. Для підприємств і перевізників по обидва боки кордону важливо зберегти передбачувані умови роботи.

Крім того, обговорювалася можливість удвічі збільшити пропускну спроможність залізничного переходу Чоп – Чієрна-над-Тисою, що дало б змогу перевозити більше вантажів і частіше пускати пасажирські поїзди між країнами.

"Ще один пріоритет для України – прямий нічний поїзд Ужгород – Прага. Графіки руху на словацькій і чеській ділянках уже опрацювали. Із запуском цього маршруту пасажири зможуть без пересадок дістатися із Закарпаття до столиці Чехії", – додав міністр.