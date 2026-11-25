Українські аграрії станом на 25 листопада засіяли озимими зерновими культурами 4 млн 767,1 тис. га, або 91,5% прогнозованої площі, озимим ріпаком – 1 млн 173 тис. га, або 106,1%, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті у середу.

Пшеницею та тритикале (гібрид пшениці та жита – ІФ-У) засіяно 4 млн 191,6 тис. га (92,3% від прогнозу), ячменем – 499,8 тис. га (84,2%), житом – 75,7 тис. га (98,7%).

За тиждень посіви зернових збільшилися на 42,2 тис. га, тоді як тижнем раніше – на 90,9 тис. га, ще за тиждень до того – на 186,2 тис. га. Минулого року в цей тиждень приріст посівів також впав дуже суттєво – до 37,2 тис. га зі 190,1 тис. га тижнем раніше.

Посівам зернових на цю дату минулого року (5 млн 345,0 тис. га) цьогорічні програють 10,8%, або 578,1 тис. га за рахунок менших посівів пшениці та ячменю – відповідно на 10,7% та 14,7%, тоді як площі під житом більші на 14,2%.

Щодо озимого ріпаку, то його цього року посіяно на 8,1%, або на 88,3 тис. га більше.

Мінагрополітики уточнило, що за площами посіву озимих зернових лідирують: Одеська область (524,5 тис. га), Дніпропетровська (51,4 тис. га) та Миколаївська (507,0 тис. га.).

Далі йдуть аграрії Кіровоградської (443,3 тис. га), Полтавської (281,2 тис. га) та Вінницької (267,5 тис. га) областей.

Найбільші площі озимого ріпаку, згідно з даними Мінагрополітики, засіяні в Одеській (215,0 тис. га), Вінницькій (125,0 тис. га), Миколаївській (98,0 тис. га), Хмельницькій (85,7 тис. га) та Тернопільській (79,3 тис. га) областях.

Посівна озимих культур, тис. га

Культура 14.10.26 21.10.26 28.10.26 04.11.26 11.11.26 18.11.26 25.11.26 % від прогнозу % від показника на цю дату торік Пшениця, тритикале 3051,5 3513,4 3750,7 3953,0 4105,0 4164,0 4191,6 92,3 89,3 Ячмінь 272,7 343,8 390,0 420,5 453,9 485,8 499,8 84,2 85,3 Жито 66,9 70,7 72,5 74,3 75,1 75,1 75,7 98,7 114,2 Ріпак 1090,6 1120,7 1134,7 1151,6 1161,6 1167,0 1173,0 106,1 108,1

Дані: Мінагрополітики