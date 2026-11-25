Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул напередодні підписала закон про п'ятирічну заборону на виробництво, розповсюдження та продаж у штаті іграшок із вбудованими або інтегрованими чатботами на основі штучного інтелекту (ШІ), йдеться на її офіційному сайті.

Заборона, серед іншого, стосується м'яких іграшок, ляльок та роботів, які використовують інтернет для спілкування з дітьми, і набере чинності через 90 днів після підписання закону, але Гокул закликала батьків уже зараз замислитися про ризики купівлі таких подарунків.

"Батьки, які обирають подарунки на ці свята чи з будь-якого іншого приводу, не повинні хвилюватися, що небезпечні чатботи під маскою іграшок можуть втягнути дітей у недоречну розмову, маніпулювати їхніми почуттями або поставити під загрозу недоторканність їхнього приватного життя", – зазначила губернаторка.

Під час перевірки низки іграшок федеральні органи виявили, що деякі з них детально обговорювали питання сексуального характеру, підказували дітям, де в будинку можна знайти сірники, та висловлювали розчарування, якщо дитині потрібно було піти. Деякі також можуть записувати голос або сканувати обличчя дитини.

Кожне порушення нового закону каратиметься штрафом у розмірі до $15 тис. на добу.