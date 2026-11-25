Уряд продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час "жовтого" рівня повітряної загрози, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Це означає, що підприємства, які ще не забезпечили доступ до укриттів, зможуть продовжувати роботу за погодженням із працівниками та з дотриманням організаційних заходів безпеки.

"Рішення напрацьовано спільно з бізнесом. У змінах ми врахували відповідні рекомендації Верховної Ради. Дякуємо народним депутатам за увагу до потреб бізнесу та участь у пошуку збалансованого рішення. Уряд зацікавлений у тому, щоб підприємства продовжували працювати, а люди зберігали робочі місця. Саме тому робимо вимоги більш гнучкими, враховуючи реальні можливості підприємців", – ідеться у пресрелізі.

Акцентується, що безпека людей залишається безумовним пріоритетом, це спільна відповідальність держави та бізнесу. "Ми просимо підприємців облаштовувати укриття у випадках, коли є така можливість та доцільність. Такий підхід є розумним компромісом і проявом партнерства держави й бізнесу", – зазначається у релізі.

З 5 червня 2027 року діятиме диференційований підхід залежно від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті:

До 20 осіб включно – без обов'язкового укриття, але з оповіщенням, інформуванням про доступні укриття, погодженням із працівниками та організаційними заходами безпеки.

Від 21 до 99 осіб – доступ до укриття, безпечний простір або, за визначених умов, найбільш захищене внутрішнє приміщення.

100 і більше осіб – обов'язковий доступ до готового укриття достатньої місткості.

Окремі винятки передбачено для підприємств, які об'єктивно не можуть забезпечити укриття, а також для постачальників товарів і послуг першої необхідності – за умови дотримання встановлених заходів безпеки.

Протягом перехідного періоду буде продовжено консультації з парламентарями та бізнесом, щоб напрацювати довгострокове рішення в інтересах людей і підприємців.